Redmi Note 13 Serisinin Uluslararası Lansmanı Yaklaşıyor: Özellikleri Ortaya Çıktı!

4 Ocak'ta Redmi Note 13 serisinin uluslararası lansmanı gerçekleşecek. Serideki modeller normalde Çin pazarında çoktan yerini almış olsa da uluslararası pazarda telefonlarda herhangi bir değişiklik olup olmayacağı merak edilen bir durum.

Daha önce de söylentilerde ortaya çıktığı gibi, Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 13 Pro+ için global fiyatının Note 13 Pro için 500 dolar ve Redmi Note 13 Pro+ için 550 dolar olacağı söyleniyor.

Redmi Note 13 Serisi Özellikleri (Söylenti)

Son sızıntıya göre Xiaomi, standart model Redmi Note 13'ü üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürecek. RAM ve depolama açısından da 6/128 GB, 8/256 GB ve 12/256 GB olmak üzere üç varyant olacak.

Note 13 Pro'ya geldiğimizde ise onun da üç farklı renk seçeneğiyle geleceği belirtilirken, telefonun yalnızca 8 ile 12 GB RAM, 128 ile 256 GB depolama seçeneklerinin olacağı düşünülüyor.

Note 13 Pro+ ise Fusion başlığı altında üç renk seçeneğine sahipken, 12 GB RAM + 256 GB depolama ve 12 GB RAM + 512 GB depolama seçenekleriyle piyasaya sürülecek.

Diğer özelliklere geldiğimizde standart Redmi Note 13, 6,67 inç 120Hz AMOLED ekran ile gelecek.

Dimensity 6080 işlemciden gücünü alan telefonda 16MP ön kamera yer alırken, pil kapasitesi ise 33W hızlı şarj özelliğine sahip 5.000 mAh bir pil olacak.

İşlemci tarafında Redmi Note 13 Pro'da Dimensity 7200 Ultra yer alırken, Note 13 Pro+'da Snapdragon 7s Gen 2 bulunacak.

Peki sizin Redmi Note 13 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.