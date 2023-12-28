Beklenen Gün Geldi: Xiaomi'nin İlk Elektrikli Otomobili SU7 Tanıtıldı!

Xiaomi'nin merakla beklenen ilk elektrikli otomobili Xiaomi SU7 için beklenen gün geldi ve lansman öncesinde otomobile dair pek çok detay paylaşıldı.

Xiaomi CEO'su Lei Jun'un resmî X hesabı üzerinden paylaşılan detaylar esasında otomobile dair neredeyse her şeyi açığa çıkarıyor.

Xiaomi SU7'nin Dikkat Çeken Detayları

Our Xiaomi HyperEngine is making significant progress.



The V6 and V6s, with a max rotor speed of 21,000rpm, are currently in mass production. The even more impressive Xiaomi HyperEngine V8s, hitting 27,200 rpm, will be on the road by 2025. This is a significant step forward as… pic.twitter.com/CGRxGGh30E — Lei Jun (@leijun) December 28, 2023

Modena mimarisine sahip elektrikli otomobilin motoruna Xiaomi, HyperEngine adını vermiş durumda. 21.000 rpm ile gelen V6 motorların seri üretimde olduğu belirtilirken, 2025 yılına kadar 27.200 rpm'lik V8 motorlar üretilecek.

Best Smart Cabin ever on a EV? pic.twitter.com/0aghxFNqzS — Kartikey Singh (@That_Kartikey) December 28, 2023

Ayrıca otomobil geçtiğimiz aylarda duyurulan HyperOS ile gelecek. HyperOS arayüzünün otomobilde nasıl göründüğünü merak edenler için arayüz görünümüne dair video da paylaşıldı.

Xiaomi Autonomous Driving Technology pic.twitter.com/alEhQpRId7 — Kartikey Singh (@That_Kartikey) December 28, 2023

Xiaomi SU7 yine daha önce ortaya çıkan detaylardan biri olan otonom sürüşü destekleyecek. Xiaomi Pilot adındaki bu otonom sürüş teknolojisi, SU7'yi kendi kendine park edebilecek ve Tesla'dan alışık olduğumuz şekilde uzun mesafeleri sürücüsüz kat edebilecek.

BMW ve Mercedes-Benz otomobillerinin tasarımında yer alan tasarımcılarla çalışan Xiaomi, SU7 modelini üç farklı renkte piyasaya sürecek ve otomobilin iç ve dış tasarımında da adından söz ettirmeyi amaçlıyor.

At the pinnacle of performance, the ultimate driving experience is our starting point in crafting vehicles.#XiaomiEVTechnologyLaunch pic.twitter.com/tSBthJbZcn — Xiaomi (@Xiaomi) December 28, 2023

Xiaomi SU7, arkadan itişli tek motorlu SU7 modeli ve çift motorlu dört çeker SU7 Max olmak üzere yine daha önce sızdırıldığı gibi iki farklı versiyonla geliyor.

En gelişmiş olan SU7 Max versiyonu 0'dan 100'e 2.7 saniye, 0'dan 200'e 10 saniyede çıkabiliyor ve maksimum hızı ise 265 km/s olarak açıklandı.

Standart SU7 ise 0'dan 100'e 5 saniyede çıkarken, maksimum hızı 210 km/s olarak belirlenmiş durumda.

Pil kısmına geldiğimizde 101 kWh pile sahip olduğu açıklanan SU7 Max, toplamda 800 km gibi büyük bir menzile sahip. Standart SU7 ise 668 km menzil ile geliyor ve Tesla'nın otomobilleriyle kıyaslandığında bu menzil verileri oldukça iddialı.

Otomobilin ilk satışları Çin pazarına özel olacak ama şirket zamanla global pazara da açılmayı ve elektrikli otomobil sektöründe adından söz ettirmeyi planlıyor.

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