Beklenen Gün Geldi: Xiaomi'nin İlk Elektrikli Otomobili SU7 Tanıtıldı!

Xiaomi'nin elektrikli otomobil sektörüne girişini temsil eden Xiaomi SU7 tanıtıldı. İşte otomobile dair tüm detaylar!

Beklenen Gün Geldi: Xiaomi'nin İlk Elektrikli Otomobili SU7 Tanıtıldı!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Xiaomi'nin merakla beklenen ilk elektrikli otomobili Xiaomi SU7 için beklenen gün geldi ve lansman öncesinde otomobile dair pek çok detay paylaşıldı.

Xiaomi CEO'su Lei Jun'un resmî X hesabı üzerinden paylaşılan detaylar esasında otomobile dair neredeyse her şeyi açığa çıkarıyor.

Xiaomi SU7'nin Dikkat Çeken Detayları

Modena mimarisine sahip elektrikli otomobilin motoruna Xiaomi, HyperEngine adını vermiş durumda. 21.000 rpm ile gelen V6 motorların seri üretimde olduğu belirtilirken, 2025 yılına kadar 27.200 rpm'lik V8 motorlar üretilecek.

Ayrıca otomobil geçtiğimiz aylarda duyurulan HyperOS ile gelecek. HyperOS arayüzünün otomobilde nasıl göründüğünü merak edenler için arayüz görünümüne dair video da paylaşıldı.

Xiaomi SU7 yine daha önce ortaya çıkan detaylardan biri olan otonom sürüşü destekleyecek. Xiaomi Pilot adındaki bu otonom sürüş teknolojisi, SU7'yi kendi kendine park edebilecek ve Tesla'dan alışık olduğumuz şekilde uzun mesafeleri sürücüsüz kat edebilecek.

BMW ve Mercedes-Benz otomobillerinin tasarımında yer alan tasarımcılarla çalışan Xiaomi, SU7 modelini üç farklı renkte piyasaya sürecek ve otomobilin iç ve dış tasarımında da adından söz ettirmeyi amaçlıyor.

Xiaomi SU7, arkadan itişli tek motorlu SU7 modeli ve çift motorlu dört çeker SU7 Max olmak üzere yine daha önce sızdırıldığı gibi iki farklı versiyonla geliyor.

En gelişmiş olan SU7 Max versiyonu 0'dan 100'e 2.7 saniye, 0'dan 200'e 10 saniyede çıkabiliyor ve maksimum hızı ise 265 km/s olarak açıklandı.

Standart SU7 ise 0'dan 100'e 5 saniyede çıkarken, maksimum hızı 210 km/s olarak belirlenmiş durumda.

Pil kısmına geldiğimizde 101 kWh pile sahip olduğu açıklanan SU7 Max, toplamda 800 km gibi büyük bir menzile sahip. Standart SU7 ise 668 km menzil ile geliyor ve Tesla'nın otomobilleriyle kıyaslandığında bu menzil verileri oldukça iddialı.

Otomobilin ilk satışları Çin pazarına özel olacak ama şirket zamanla global pazara da açılmayı ve elektrikli otomobil sektöründe adından söz ettirmeyi planlıyor.

HyperOS Güncellemesini Alacak Tüm Xiaomi Modelleri Açıklandı!
TEKNOLOJİ

HyperOS Güncellemesini Alacak Tüm Xiaomi Modelleri Açıklandı!

Xiaomi, HyperOS güncellemesini alacak cihazların yeni bir listesini duyurdu. HyperOS temelde MIUI'nin yerini alacak yeni işletim sistemi olarak lanse ediliyor olsa da pek çok kişi MIUI'ye çok benzediği için HyperOS'u 'yeni bir işletim sistemi' olarak adlandırmaktan kaçınıyor.

Peki siz Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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