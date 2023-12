Beklenen Gün Geldi: Xiaomi'nin İlk Elektrikli Otomobili SU7 Tanıtıldı!

Xiaomi'nin merakla beklenen ilk elektrikli otomobili Xiaomi SU7 için beklenen gün geldi ve lansman öncesinde otomobile dair pek çok detay paylaşıldı.

Xiaomi CEO'su Lei Jun'un resmî X hesabı üzerinden paylaşılan detaylar esasında otomobile dair neredeyse her şeyi açığa çıkarıyor.

Our Xiaomi HyperEngine is making significant progress.



The V6 and V6s, with a max rotor speed of 21,000rpm, are currently in mass production. The even more impressive Xiaomi HyperEngine V8s, hitting 27,200 rpm, will be on the road by 2025. This is a significant step forward as… pic.twitter.com/CGRxGGh30E