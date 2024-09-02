Xiaomi'nin Uygun Fiyatlı Akıllı Telefonu Ortaya Çıktı!

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi, çok yakında Redmi Note 14'ü kullanıcıların beğenisine sunacak. Son raporlar, akıllı telefonun önemli bir eşiği aştığını gözler önüne seriyor.

Redmi Note 14 Global Versiyonu FCC Veri Tabanında Ortaya Çıktı

Yaklaşan Redmi Note 14, 24094RAD4G model numarasıyla FCC veri tabanında göründü. Liste, akıllı telefonun bazı kilit özelliklerini ortaya koyarken, tanıtımın ise çok yakında yapılacağının sinyallerini veriyor.

FCC listesi, modelin HyperOS 1.0 arayüzüyle ile çalışacağını doğruluyor. Bununla birlikte, Wi-Fi AC, Bluetooth, LTE ve 5G NR ağlarıyla kullanıcı karşısına çıkacak. Şarj konusunda ise 33W hızlarını destekleyecek.

Akıllı telefonda 1.5K AMOLED ekran mevcut olacak. Dahası, 50 Megapiksellik ana kameranın yer aldığı bir kamera kurulumuna sahip olacak. Son olarak, MediaTek Dimensity 6100+ işlemcisinden güç alacağını belirtelim.