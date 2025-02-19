Galaxy S24 Kullanıcılarına Nihayet İyi Haber: Samsung İmdatlarına Yetişti

Samsung nihayet Galaxy S24 serisi için dört gözle beklenen dördüncü One UI 7.0 beta güncellemesini duyurdu.

Güncelleme Hindistan ve Güney Kore'de kullanıma sunuldu ve One UI 7.0 beta programının aktif olduğu diğer bölgelerde de kademeli olarak yayınlanması bekleniyor. Hindistan versiyonu için S92xBXXU4ZYBA, Güney Kore için ise S921NKSU5ZYBA sürümüyle gelen bu güncellemenin dosya boyutu yaklaşık 1.4 GB.

One UI 7 Beta 4 Sürümünde Neler Var?

Hatırlayacağınız üzere One UI güncellemesi olması gerekenden çok daha uzun bir süre geçmesine rağmen halen beta sürümleri piyasaya çıkmamıştı. Samsung epeydir bekleyen Galaxy kullanıcılarını dördüncü beta ile mutlu edecek. Yenilikler listesi şöyle:

Kamera'ya yapay zeka filtresi eklendi.

Galaxy S24 Ultra'da kamera için Samsung Log video formatı eklendi.

Hızlı paneldeki Ul hatasını giderildi.

Kilit ekranı ve AOD'deki Ul hatasını düzeltildi.

Grup alarmı hatasını düzeltildi.

Parmak izi okuyucudan kurtarma sırasında yaşanan takılma sorununu giderildi.

Ana ekrandan üst çubuğun kaybolması sorununu düzeltildi.

Uygulama açılıp kapanırken ortaya çıkan doğal olmayan animasyonu değiştirildi.

Goodlock Quickstar kurulumu sonrası durum çubuğunda oluşan boşluk sorununu düzeltildi.

İrili ufaklı başka düzeltmeler yapıldı.

Bunların yanı sıra Şubat 2025 güvenlik yaması da betayla beraber Galaxy S24 serisine geliyor.

Beta 4 Sürümüne Nasıl Erişilir?

Eğer telefonunuz One UI 7.0 Beta Programı'na kayıtlıysa şu adımları izleyerek sürüme geçiş yapabilirsiniz:

Ayarlar 'a girin.

'a girin. Yazılım Güncelleme kısmını bulun.

kısmını bulun. İndir & Yükle'ye tıklayın.

Ardından güncelleme kontrol edilecek ve programa uygunsanız sisteminize indirilecek. Diğer bölgelerde güncellemenin ne zaman kullanılabilir hale geleceği henüz bilinmiyor.