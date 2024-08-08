Fiyat Performans Canavarı Redmi Note 14 Ortaya Çıktı!

Geçen yılın sonunda Redmi Note 13 ailesini tanıtan Xiaomi, şimdi serinin devamı üzerinde çalışmaya başladı. Bu kapsamda Redmi Note 14 ailesi hakkında belirli aralıklarla yeni detaylar ortaya çıkıyor ve özellikle son raporlar, standart modelin önemli bir eşiği aştığını gözler önüne seriyor.

Redmi Note 14 3C Sertifikası Aldı

Redmi Note 14, 24090RA29C model numarasıyla 3C veri tabanında ortaya çıktı. Liste, akıllı telefonun 45W kablolu şarj hızını destekleyeceği dışında herhangi bir bilgi sunmazken, tanıtımın ise oldukça yakın olduğuna dair önemli ipuçları veriyor.

Redmi Note 13 ailesi geçen yılın eylül ayında Çin'de piyasaya sürüldü. Akıllı telefonlar tanıtımdan birkaç ay sonra ise global pazarlarda satışa çıktı. Eğer Xiaomi burada geleneği bozmazsa, yeni modellerin önümüzdeki ay Çin'de vitrine çıkacağını ve muhtemelen ocak ayında globale geleceğini söyleyebiliriz.

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