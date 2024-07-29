İşlemcisi Netleşti: Redmi Note 14 Pro+ Özellikleri Sızdırıldı!

Redmi Note 13 Pro+ geçen yıl Eylül ayında piyasaya sürüldü ve bu nedenle devam modelinin gelmesine sadece birkaç hafta kaldı. Çin'den gelen yeni bir söylentiye göre Redmi Note 14 Pro+ gücünü MediaTek Dimensity 7350 işlemciden alacak. Bu işlemci yakında tanıtılması beklenen Nothing Phone (2a) Plus modeline de güç verecek.

Redmi Note 14 Pro+ Özellikleri Nasıl Olacak?

Hali hazırda piyasada olan Redmi Note 13 Pro+ ise gücünü MediaTek Dimensity 7200 Ultra işlemciden alıyor. Note 14 Pro+ modeline dönecek olursak: 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen sekiz çekirdekli Dimensity 7350, 2 adet Cortex-A715 ve 6 adet Cortex-A510 çekirdeğinden oluşuyor. Arm Mali-G610 MC4 grafik birimini bünyesinde barındıran bu işlemci 3 GHz'e kadar çıkabilirken, Wi-Fi 6E ve 5G teknolojilerini destekliyor.

Note 14 Pro+'ın 50 Megapiksel ana kameraya sahip olacağını söyleniyor fakat bu biraz şaşırtıcı olur. Bunun nedeni ise hali hazırda piyasada olan modelde 200 Megapiksel (ana) + 8 Megapiksel (ultra geniş) + 2 Megapiksel (makro) kamera bulunuyor olması.

Tabii sızıntıların tamamen doğru olmadığını da unutmamalıyız. Belki de 50 Megapiksel çözünürlüğündeki bu sensör ana değil, ultra geniş açılı kameradır. Honor'un son dönemde piyasaya sürdüğü telefonlardaki kamera bölümü hatırlatan bir tasarıma sahip olacağı iddia edilen telefon, ekrandan parmak izi okuyucu ile gelecek.