Redmi Note 14 Pro Tanıtım Tarihi Açıklandı!

Sızıntılar ile haftalardır gündemden düşmeyen Redmi Note 14 Pro serisinin bu hafta tanıtılacağını daha önce sizlere duyurmuştuk. Sayılı günler kala net tarih belli oldu: Xiaomi, Redmi Note 14 Pro serisini 26 Eylül günü resmi olarak tanıtarak kullanıcılar ile buluşturacak.

Redmi Note 14 Pro, 26 Eylül Günü Geliyor!

Redmi Note 14 Pro serisi hem IP68 hem de IP69K sertifikalı olacak. Bu telefonların suya, su jeti spreylerine, toz girişine ve aşırı yüksek sıcaklıklara dayanabileceği anlamına geliyor. Ekranları Gorilla Glass Victus 2 ile korunan telefonlardan Note 14 Pro'nun renkli bir kamera adası yer alacak.

İşlemci, kamera ve pil kapasitesi gibi detaylar birçok kez sızdırılmış olsa da, henüz bu konuda yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Redmi Note 14 Pro serisinin lansmanında daha güçlü bir gövde ve buna bağlı olarak dayanıklılık konusunun üzerinde sıkça durulması bekleniyor.