Fiyat Performans Canavarı Redmi Note 14 İçin Tarih Verildi!

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 14 serisini kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Çinli marka, son olarak serinin ne zaman tanıtılacağını paylaştığı posterle duyurdu. İşte ayrıntılar!

Redmi Note 14 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi, Redmi Note 14 serisini önümüzdeki hafta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Seri, Note 14, Note 14 Pro ve Note 14 Pro+ olmak üzere üç modelden oluşacak. Giriş modeli 1.5K AMOLED ekran ve 50 MP üçlü kamera modülü ile gelecek. Pro ve Pro+ modelleri ise kavisli 1.5K OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 50 MP üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak.

Standart modelde MediaTek Dimensity 6100+, Pro modelinde Snapdragon 7s Gen 3 ve Pro+ modelinde ise Dimensity 7350 işlemci kullanılacak. Ayrıca, Pro modellerinde 90W hızlı şarj desteği olacağı söyleniyor.