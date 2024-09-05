HyperOS 1.0.5 Güncellemesi Popüler Xiaomi Modeli İçin Yayında!

Güncelleme konusunda en aktif şirketlerden biri konumundaki Xiaomi, HyperOS 1.0.5 sürümünü popüler bir modeli için kullanıma sundu. Peki, yeni sürüm hangi model için yayınlandı ve neleri beraberinde getiriyor? İşte ayrıntılar!

HyperOS 1.0.5 Güncellemesi Xiaomi 14 Civi İçin Yayında

Xiaomi, haziran ayında tanıtılan Xiaomi 14 Civi modeli için HyperOS 1.0.5 güncellemesini kullanıma sundu.1.0.5.0UNJINXM yapı numarasıyla gelen yeni sürüm 450 MB boyutunda ve güvenlik sorunlarını ortadan kaldıran Ağustos 2024 yamasını beraberinde getiriyor.

Xiaomi 14 Civi için HyperOS 1.0.5 güncellemesi şu an için sınırlı sayıda kullanıcıyla test aşamasında ve herhangi bir sorun çıkmaması durumunda genel kullanıma açılacak. Son olarak, kullanıcıların merakla beklediği Android 15 tabanlı HyperOS 2.0'ın 10 Ekim 2024'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.