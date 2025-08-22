Redmi Note 15 Pro ve Note 15 Pro+, Türkiye'de Kaç TL Olacak?

Xiaomi uygun fiyatlı akıllı telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket geçtiğimiz gün Redmi Note 15 Pro ve Redmi Note 15 Pro+ modellerini tanıttı. Uygun fiyatı ve bu fiyata rağmen sunduğu özelliklerle dikkat çeken telefonlar, ülkemiz dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerindeki teknoloji tutkunlarının ilgisini çekti. Peki Redmi Note 15 Pro serisi Türkiye'de kaç TL olacak?

Redmi Note 15 Pro Serisi Türkiye Fiyat Tahmini

Model Depolama Çin Fiyatı (Dolara çevirilmiş) Çin Fiyatı (TL'ye çevirilmiş) Tahmini Türkiye Fiyatı Note 15 Pro 8/256 GB 208$ 8.530 TL 17 bin 300 TL Note 15 Pro 12/512 GB 264$ 10.827 TL 22 bin TL Note 15 Pro+ 12/256 GB 278$ 11.401 TL 23 bin 100 TL Note 15 Pro+ 16/512 GB 334$ 13.698 TL 27 bin 800 TL Note 15 Pro+ Satellite Edition 16/512 GB 348$ 14.271 TL 28 bin 900 TL

Türkiye'de satılan akıllı telefonlardan dört farklı vergi alınıyor. Bunlar; yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, yüzde 12 TRT Bandrol ücreti, telefonun fiyatına göre değişen yüzde 25/40/ oranında ÖTV ve tüm bu vergiler eklenmiş fiyat üzerinden hesaplanan yüzde 20 KDV.

Bu dört farklı vergi kalemi nedeniyle ortalama 8 bin 500 TL'ye satılan Redmi Note 15 Pro, Türkiye'de 17 bin TL'ye satılıyor. Bu nedenle yurt dışı fiyatını 208 dolar olarak gördüğünüz bir telefonun Türkiye'de birkaç bn TL fark ile satılacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Üstelik Redmi Note 15 Pro ve Redmi Note 15 Pro+ özelindeki tek sorun bu değil.

Bildiğiniz üzere Çin, akıllı telefon üretiminin anavatanı konumunda. Bu nedenle maliyet konusunda da önemli bir avantaja sahip. Bu ve üretici şirketlerin Çin merkezli olması orada fiyatların çok daha uygun olmasını sağlıyor. Aynı telefonlar global pazarda ise daha yüksek fiyatla satılıyor.

Her ne kadar zaman zaman akıllı telefon üreticileri Türkiye'de yerel fiyatlandırma politikaları benimsese de Euro/Dolar olarak açıklanacak global fiyatlar baz alınacak. Bu da 17 bin TL olarak hesapladığımız Türkiye fiyatının daha yüksek olmasına neden olabilir. Elbette ki bunun için şimdilik Xiaomi Türkiye'nin açıklamasını beklemek dışında bir şansımız yok.