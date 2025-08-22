Redmi Note 15 Pro ve Note 15 Pro+, Türkiye'de Kaç TL Olacak?
Redmi Note 15 Pro ve Redmi Note 15 Pro+ kısa süre önce tanıtıldı. Peki Redmi Note 15 Pro serisi Türkiye'de kaç TL olacak? Hadi gelin birlikte hesaplayalım.
Xiaomi uygun fiyatlı akıllı telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket geçtiğimiz gün Redmi Note 15 Pro ve Redmi Note 15 Pro+ modellerini tanıttı. Uygun fiyatı ve bu fiyata rağmen sunduğu özelliklerle dikkat çeken telefonlar, ülkemiz dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerindeki teknoloji tutkunlarının ilgisini çekti. Peki Redmi Note 15 Pro serisi Türkiye'de kaç TL olacak?
Redmi Note 15 Pro Serisi Türkiye Fiyat Tahmini
|Model
|Depolama
|Çin Fiyatı (Dolara çevirilmiş)
|Çin Fiyatı (TL'ye çevirilmiş)
|Tahmini Türkiye Fiyatı
|Note 15 Pro
|8/256 GB
|208$
|8.530 TL
|17 bin 300 TL
|Note 15 Pro
|12/512 GB
|264$
|10.827 TL
|22 bin TL
|Note 15 Pro+
|12/256 GB
|278$
|11.401 TL
|23 bin 100 TL
|Note 15 Pro+
|16/512 GB
|334$
|13.698 TL
|27 bin 800 TL
|Note 15 Pro+ Satellite Edition
|16/512 GB
|348$
|14.271 TL
|28 bin 900 TL
Türkiye'de satılan akıllı telefonlardan dört farklı vergi alınıyor. Bunlar; yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, yüzde 12 TRT Bandrol ücreti, telefonun fiyatına göre değişen yüzde 25/40/ oranında ÖTV ve tüm bu vergiler eklenmiş fiyat üzerinden hesaplanan yüzde 20 KDV.
Bu dört farklı vergi kalemi nedeniyle ortalama 8 bin 500 TL'ye satılan Redmi Note 15 Pro, Türkiye'de 17 bin TL'ye satılıyor. Bu nedenle yurt dışı fiyatını 208 dolar olarak gördüğünüz bir telefonun Türkiye'de birkaç bn TL fark ile satılacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Üstelik Redmi Note 15 Pro ve Redmi Note 15 Pro+ özelindeki tek sorun bu değil.
Bildiğiniz üzere Çin, akıllı telefon üretiminin anavatanı konumunda. Bu nedenle maliyet konusunda da önemli bir avantaja sahip. Bu ve üretici şirketlerin Çin merkezli olması orada fiyatların çok daha uygun olmasını sağlıyor. Aynı telefonlar global pazarda ise daha yüksek fiyatla satılıyor.
7000 mAh Batarya: Redmi Note 15 Pro ve Pro+ Tanıtıldı!
Bir süredir sızıntılar ile gündemde olan Redmi Note 15 Pro serisi Çin’de resmi olarak tanıtıldı. İşte tüm detayları ile Redmi Note 15 Pro ve Pro+ özellikleri!
Her ne kadar zaman zaman akıllı telefon üreticileri Türkiye'de yerel fiyatlandırma politikaları benimsese de Euro/Dolar olarak açıklanacak global fiyatlar baz alınacak. Bu da 17 bin TL olarak hesapladığımız Türkiye fiyatının daha yüksek olmasına neden olabilir. Elbette ki bunun için şimdilik Xiaomi Türkiye'nin açıklamasını beklemek dışında bir şansımız yok.