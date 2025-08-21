7000 mAh Batarya: Redmi Note 15 Pro ve Pro+ Tanıtıldı!

Bir süredir sızıntılar ile gündemde olan Redmi Note 15 Pro serisi Çin’de resmi olarak tanıtıldı. Redmi Note 15 Pro ve Pro+ modelleri ekran, yonga seti ve batarya kapasitesi gibi kritik alanlarda önemli geliştirmelerle geliyor.

Redmi Note 15 Pro ve Pro+ Özellikleri

Ortak özelliklerle başlayacak olursak: 6.83 inç büyüklüğündeki AMOLED ekran 1280 x 2772 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. 3200 nit maksimum parlaklığa ulaşabilen panel, 12 bit renk derinliğine sahip. Bu ekran Xiaomi'nin Dragon Crystal Glass teknolojisi ile korunuyor.

Note 15 Pro+, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisiyle piyasaya çıkan ilk telefon olma özelliğini taşıyor. Geçen yılki modelde kullanılan Snapdragon 7s Gen 3’ün yerini alan bu işlemci, CPU ve GPU tarafında yüzde 7 performans artışı sağlıyor.

Soğutma konusunda 5.200 mm² buhar odasıyla destekleniyor. Note 15 Pro ise MediaTek’in Dimensity 7400 Ultra işlemcisiyle geliyor. Bu yonga seti, Note 14 Pro’da kullanılan Dimensity 7300’ün hız aşırtılmış versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Her iki model de 7000 mAh kapasiteli bataryaya sahip. Yerini aldıkları modellerde 5.500 mAh ve 6.200 mAh batarya yer alıyordu. Note 15 Pro+, 90W hızlı şarj desteği sunarken Note 15 Pro, 45W ile yetiniyor. Her iki cihaz da 22,5W ters kablolu şarj desteği sayesinde powerbank olarak kullanılabiliyor.

Kamera tarafında büyük bir değişiklik yok. Note 15 Pro+, 50 MP ana kamera (OV Light Hunter 800), 50 MP portre lensi (60 mm, 2.5x optik zoom) ve 8 MP ultra geniş açı sensöründen oluşan üçlü kurulumla geliyor. Note 15 Pro ise 50 MP (LYT-600) ana kamera ve 8 MP ultra geniş açı sensörüyle donatıldı.

Android 15 tabanlı Xiaomi HyperOS 2 arayüzü, IP68 ve IP69K toza ve suya karşı koruma sertifikaları her iki telefonun diğer ortak özellikleri arasında yer alıyor. Söz konusu serinin özel bir modeli daha var: Note 15 Pro+ Satellite Messaging Edition. Adından da anlaşılabileceği üzere bu modelde uydu bağlantısı bulunuyor.

Redmi Note 15 Pro ve Pro+ Fiyatı Ne Kadar?

Note 15 Pro, Gece Siyahı, Sedir Beyazı, Gökyüzü Mavisi ve Bulut Moru renk seçenekleriyle satışa çıkacak. 8/256 GB versiyonu 1.499 CNY (208 dolar), 12/512 GB versiyonu ise 1.899 CNY (264 dolar) fiyat etiketine sahip olacak.

Note 15 Pro+ ise Gece Siyahı, Sedir Beyazı, Gökyüzü Mavisi ve Dumanlı Mor renklerinde sunuluyor. 12/256 GB modeli 1.999 CNY (278 dolar), 16/512 GB modeli ise 2.399 CNY (334 dolar) olacak.

16 GB RAM ve 512 GB depolamaya sahip olan Satellite Edition versiyonu ise 348 dolar fiyat etiketine sahip.