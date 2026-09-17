16 GB RAM'li Xiaomi 18 Pro Performans Testine Girdi

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeline dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Xiaomi 18 Pro Geekbench testinde görüldü. Bununla birlikte telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

Xiaomi 18 Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Xiaomi 18 Pro, M154FF model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Telefon tek çekirdek testinde 2 bin 871 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 836 puana ulaştı. Geekbench testinde telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Geekbench'te tek çekirdek puanı, işlemcinin tek çekirdekteki işlem performansı hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlıyor.

Web sayfalarında gezinmek, sosyal medya uygulamalarını kullanmak veya bir uygulamayı ilk kez açmak gibi işlemlerin çoğu ağırlıklı olarak tek çekirdek performansına dayanıyor. Bu nedenle yüksek bir tek çekirdek puanı, cihazın günlük kullanımda daha akıcı hissettirmesini ve hızlı tepki vermesini sağlıyor. 2 bin 871'in oldukça yüksek bir puan olduğunu belirtelim.

Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin birden fazla çekirdeği kullanarak gerçekleştirdiği işlemlerdeki toplam performansı hakkında fikir veriyor. Geekbench'te çoklu çekirdek testinde alınan 8 bin 836 puan, oyun oynamak, 3D modelleme yapmak ve hatta video düzenleme gibi işlemci gücü gerektiren uygulamalarda yüksek performans potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Xiaomi 18 Pro'da Hangi İşlemci Bulunacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 18 Pro gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinden alacak. Geekbench testinin sonuçlarına göre bu işlemcide 5.01 GHz hızında çalışan iki çekirdek, 4.03 GHz hızında çalışan üç çekirdke ve 3.74 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Xiaomi 18 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 18 Pro'nun 2026 yılının Eylül veya Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Xiaomi 17 Pro, geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 18 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 17 serisinde yalnızca Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra modelleri Türkiye'de satışa sunulmuştu. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 18 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Xiaomi 18 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan işlemci ve Geekbench puanlarını göz önünde bulundurduğumda Xiaomi 18 Pro'nun kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum. Hatta video düzenleme gibi ağır işler bile rahatlıkla yapılabilecektir.