228 TL Değerindeki Uzay Oyunu Ücretsiz Oldu

Valve, oyunculara çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de başlatılan kampanya kapsamında Space Menace ücretsiz oldu. Uzay temalı oyunu belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleyebilir ve istediğiniz zaman indirip oynayabilirsiniz.

Space Menace Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam 'i açın.

'i açın. Hesabınıza giriş yapın.

Space Menace'in sayfasını ziyaret edin.

"Hesaba Ekle" butonuna basın.

İşlemi onaylayıp indirme işlemini başlatın.

Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Space Menace ücretsiz oldu. Kampanya 23 Eylül 2026 saat 20.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için öncelikle Steam'i açın ve hemen ardından hesabınıza giriş yapın.

Bir sonraki adımda Space Menace'in sayfasını ziyaret edin. "Hesaba ekle" butonuna bastığınızda oyun kütüphaneye eklenecektir. Kütüphaneye ekleme işlemini yaptıktan sonra oyunu istediğiniz zaman indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Minimum sistem gereksinimlerinde oyun en az 300 MB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor.

Space Menace Fragmanı

Space Menace Nasıl Bir Oyun?

Space Menace, uzay temalı oyunlar oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda yalnızca bir uzay gemisi ile başlıyoruz. Geminin gövde, motor ve silah sistemleri gibi çeşitli bölümlerini özelleştirip geliştirebiliyoruz. Böylece uzay gemisi çok daha güçlü hâle geliyor. Oyunun önemli bir kısmını uzay savaşları oluşturuyor.

Farklı düşman gemileriyle karşılaşıp savaşlara giriyoruz. Silahları ve geminin sistemlerini kullanarak rakipleri etkisiz hâle getirmeye çalışıyoruz. Oyunda ayrıca keşif, ticaret, kaynak toplama ve ekonomi de bulunuyor. Türkçe arayüz desteğine sahip oyunda yalnızca tek oyunculu mod yer alıyor.

Space Menace'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows XP / Windows Vista / Windows 7

İşlemci: 2 GHz hızında çalışan işlemci

RAM: 2 GB

Ekran Kartı: 256 MB VRAM'li ekran kartı

Depolama: 300 MB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Uzay temalı oyunları seven biri olarak Space Menace'i daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Özellikle uzay gemisini kendi oyun tarzımıza göre özelleştirebilmek ve zamanla daha güçlü hâle getirmek oldukça keyifli. Oyunda keşif ve kaynak yönetminin de bulunması, oynanışı daha eğlenceli hâle getiriyor. Oyunun atmosferinin de çok başarılı olduğunu düşünüyorum.