OPPO'dan 7025 mAh Bataryalı Telefon! 120Hz Ekran ve Dahası

Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. OPPO, Find X10 E'yi tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunuyor.

OPPO Find X10 E'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.256 x 2.760 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1.800 nit

İşlemci: Dimensity 9500s

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Batarya: 7.025 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Ana Kamera: 50 MP (f/1.6)

Telefoto Kamera: 50 MP (f/2.6)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/2.0)

Ön Kamera: 32 MP (f/2.4)

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı ColorOS 17

OPPO Find X10 E'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Dimensity 9500s işlemcisinden alıyor. İşlemcide 3.73 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.3 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu 50 ile 60 FPS arasında çalıştırıyor.

OPPO Find X10 E'nin Kamera Özellikleri Neler?

Find X10 E'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.6 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara çekimlerinde önemli bir avantaj sağlıyor. Telefoto kamera ise fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor. Bu arada telefonun ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

OPPO Find X10 E'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.256 x 2.760 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.800 nit parlaklık sunuyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli. 1.800 nit parlaklık ise güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

OPPO Find X10 E Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla Find X10 E'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Find X10 E'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

OPPO Find X10 E'nin Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 4.999 yuan (36.462 TL)

16 GB RAM ve 512 GB Depolama: 5.499 yuan (40.109 TL)

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada AMOLED ekranda film izlemenin oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması.