OPPO 16 GB RAM'li Android Telefon Tanıttı! 200 MP Kameraya Sahip

OPPO, Find X10'u tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

OPPO Find X10'un Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.272 x 2.768 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 2000 nit

İşlemci: Dimensity 9600M

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 1 TB

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Ana Kamera: 200 MP (f/1.6)

Telefoto Kamera: 200 MP (f/2.6)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/2.0)

Ön Kamera: 50 MP (f/2.0)

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı ColorOS 17

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları

OPPO Find X10'un Ekran Özellikleri Neler?

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.272 x 2.768 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 2000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile rahatça görülebilmesini sağlıyor. Çok canlı renklere sahip AMOLED siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. 144Hz yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor.

OPPO Find X10'un İşlemcisi Nasıl?

Telefonda MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9600M işlemcisi mevcut. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. İşlemcide 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor.

OPPO Find X10'un Kamera Özellikleri Neler?

Find X10'un arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.6 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

OPPO Find X10'un Bataryası Kaç mAh?

OPPO Find X10, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 80W hılzı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada OPPO Find X9'da 7.025 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği bulunuyor.

OPPO Find X10 Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Find X10'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla Find X10'un Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

OPPO Find X10'un Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 5.499 yuan (40.111 TL)

12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 5.999 yuan (43.759 TL)

16 GB RAM ve 512 GB Depolama: 6.499 yuan (47.406 TL)

16 GB RAM ve 1 TB Depolama: 7.499 yuan (54.700 TL)

Editörün Yorumu

OPPO Find X10'un işlemciden kamera özelliklerine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefonun yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekebileceğini söyleyebilirim. Cihaz ayrıca güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabilecektir. Hatta video düzenlemek gibi ağır işler bile rahatça yapılabilecektir.