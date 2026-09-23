Steam'de En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! Zirvede Futbol Oyunu Var

Steam'de en çok satılan oyunlar belli oldu. EA Sports FC serisinin yeni oyunu zirvede yer aldı. Listede ayrıca yıllar önce çıkan oyunlar da bulunuyor.

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım
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⚡ Önemli Bilgiler

  • Türkiye'de Steam'de 15-22 Eylül 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin ilk sırasında EA Sports FC 27 yer aldı.
  • İkinci sırada Wardogs, üçüncü sırada ise Diablo IV bulunuyor.
  • Listede ayrıca How to Fish, Dying Light: The Beast, GTA 5, Rust, Baldur's Gate 3, Bodycam ve Far Cry 6 mevcut.

Steam'de satın alınan oyunlara dair yeni bir liste paylaşıldı. Paylaşılan liste ile birlikte 15-22 Eylül 2026 tarihleri arasında Steam'de en çok satın alınan oyunlar belli oldu. Şu anda ön sipariş sürecinde olan futbol oyunu, listenin zirvesinde konumlandı. Listede ayrıca yıllar önce piyasaya sürülen Rust ve GTA 5 de bulunuyor.

Türkiye'de Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

  1. EA Sports FC 27
  2. Wardogs
  3. Diablo IV
  4. How to Fish
  5. Dying Light: The Beast
  6. GTA 5
  7. Rust
  8. Baldur's Gate 3
  9. Bodycam
  10. Far Cry 6

Dünya genelinde 15-22 Eylül 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin ilk sırasında EA Sports FC 27 yer aldı. Şu anda ön sipariş sürecinde olan oyun 25 Eylül 2026 tarihinde çıkacak. Oyunda tek oyunculu ve çok oyunculu modlar yer alacak. Bu oyunu Wardogs takip etti. Türkçe arayüz desteğine sahip oyunda üç farklı takım mücadele ediyor.

Çevrim içi odaklı oyunda tank ve helikopter dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanılabiliyor. Üçüncü sırada ise Diablo IV konumlandı. Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen aksiyon RPG oyununda hızlı ve yetenek odaklı bir dövüş sistemi mevcut. Çok sayıda düşmanla aynı anda savaşabiliyoruz. Oyunda çeşitli sınıflar mevcut. Her sınıfın farklı oyun tarzları bulunuyor.

Dördüncü sırada How to Fish yer aldı. Fizik tabanlı bir oynanışa sahip oyunda balık tutmaya çalışıyoruz. Türkçe arayüz, seslendirme ve alt yazı desteğien sahip olan oyunda tek oyunculu ve co-op mod modları mevcut. Co-op modu sayesinde oyun arkadaşlarla birlikte oynanabiliyor. Oyun 20 Ağustos 2026 tarihinde piyasaya sürüldü.

Dünya Genelinde Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

  1. Wardogs
  2. EA Sports FC 27
  3. Diablo IV
  4. Trails in the Sky 2nd Chapter
  5. Baldur's Gate 3
  6. RuneScape: Dragonwilds
  7. Limbus Company
  8. Dimraeth
  9. How to Fish
  10. GTA 5

Dünya genelinde 15-22 Eylül 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin ilk sırasında Wardogs bulunuyor. Bu oyunu EA Sports FC 27 ve Diablo IV takip etti. Dördüncü sırada ise Trails in the Sky 2nd Chapter konumlandı. JRPG türündeki oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. Oyun 17 Eylül 2026 tarihinde satışa sunuldu.

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Anıl Özünaldım

Teknoloji Editörü

Anıl Özünaldım, 2019’dan bu yana teknoloji yayıncılığı alanında içerik üreten deneyimli bir editördür. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde Basın-Yayıncılık ile Halkla İlişkiler eğitimi alan Özünaldım, iletişim alanındaki akademik birikimini teknoloji dünyasına duyduğu ilgiyle birleştiriyor. Başta akıllı telefonlar ve mobil teknolojiler olmak üzere bilgisayar donımları, oyunlar ve tüketici elektroniği üzerine içerikler hazırlıyor. Yeni çıkan cihazların teknik özelliklerini, performansını, fiyatlandırmasını ve günlük kullanımda sunduğu avantajları yakından takip ediyor. Telefon karşılaştırmaları, satın alma rehberleri, oyun performansı değerlendirmeleri ve güncel teknoloji haberlerinde teknik verileri farklı kullanıcı ihtiyaçlarıyla birlikte ele alıyor. İçeriklerini hazırlarken karmaşık teknik konuları sade ve anlaşılır bir dille aktararak okuyucuların teknoloji ürünleri hakkında daha bilinçli kararlar vermesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kaynak: https://store.steampowered.com/charts/topsellers/TR/2026-9-15

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