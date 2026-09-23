Steam'de En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! Zirvede Futbol Oyunu Var

Steam'de satın alınan oyunlara dair yeni bir liste paylaşıldı. Paylaşılan liste ile birlikte 15-22 Eylül 2026 tarihleri arasında Steam'de en çok satın alınan oyunlar belli oldu. Şu anda ön sipariş sürecinde olan futbol oyunu, listenin zirvesinde konumlandı. Listede ayrıca yıllar önce piyasaya sürülen Rust ve GTA 5 de bulunuyor.

Türkiye'de Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

Dünya genelinde 15-22 Eylül 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin ilk sırasında EA Sports FC 27 yer aldı. Şu anda ön sipariş sürecinde olan oyun 25 Eylül 2026 tarihinde çıkacak. Oyunda tek oyunculu ve çok oyunculu modlar yer alacak. Bu oyunu Wardogs takip etti. Türkçe arayüz desteğine sahip oyunda üç farklı takım mücadele ediyor.

Çevrim içi odaklı oyunda tank ve helikopter dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanılabiliyor. Üçüncü sırada ise Diablo IV konumlandı. Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen aksiyon RPG oyununda hızlı ve yetenek odaklı bir dövüş sistemi mevcut. Çok sayıda düşmanla aynı anda savaşabiliyoruz. Oyunda çeşitli sınıflar mevcut. Her sınıfın farklı oyun tarzları bulunuyor.

Dördüncü sırada How to Fish yer aldı. Fizik tabanlı bir oynanışa sahip oyunda balık tutmaya çalışıyoruz. Türkçe arayüz, seslendirme ve alt yazı desteğien sahip olan oyunda tek oyunculu ve co-op mod modları mevcut. Co-op modu sayesinde oyun arkadaşlarla birlikte oynanabiliyor. Oyun 20 Ağustos 2026 tarihinde piyasaya sürüldü.

Dünya Genelinde Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

Wardogs EA Sports FC 27 Diablo IV Trails in the Sky 2nd Chapter Baldur's Gate 3 RuneScape: Dragonwilds Limbus Company Dimraeth How to Fish GTA 5

Dünya genelinde 15-22 Eylül 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin ilk sırasında Wardogs bulunuyor. Bu oyunu EA Sports FC 27 ve Diablo IV takip etti. Dördüncü sırada ise Trails in the Sky 2nd Chapter konumlandı. JRPG türündeki oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. Oyun 17 Eylül 2026 tarihinde satışa sunuldu.

Beşinci sırada Baldur's Gate 3, altıncı sırada ise RuneScape: Dragonwilds yer aldı. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi eşli mod da bulunuyor. Bu mod sayesinde oyunu arkadaşımızla birlikte oynayabiliyoruz. Bu oyunu Limbus Company takip etti. Listede ayrıca Dimraeth, How to Fish ve GTA 5 de bulunuyor.