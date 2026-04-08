Xiaomi'nin Bütçe Dostu Android Tableti Yolda! Dev Batarya ve Dahası

Xiaomi'nin bütçe dostu Android tableti Redmi Pad 2, geçtiğimiz yılın Haziran ayında tanıtılmıştı. Şirket şimdi ise bu tabletin yeni bir sürümü üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Redmi Pad 2 9,7 inç sürümünün tanıtım tarihi ortaya çıktı. Çok yakında tanıtılması beklenen bütçe dostu tablette MediaTek tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli bir Helio işlemci bulunacak.

Redmi Pad 2 9,7 İnç Sürümü Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Pad 2 9,7 inç sürümü, 2026 yılının nisan ayında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Tasarım, Redmi Pad 2 ile aynı olabilir. Söz konusu cihazda hap şeklinde bir modül bulunuyor. Bu modül üzerinde bir adet kamera yer alıyor. Arka yüzeyde Redmi logosu da mevcut.

Redmi Pad 2 9,7 İnç Sürümü Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 Pro ve Redmi Pad SE dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok mobil cihazı satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Pad 2 9,7 inç sürümünün de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Redmi Pad 2 9,7 İnç Sürümünün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bütçe dostu Android tablet Redmi Pad 2, 9 bin 499 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet ise 10 bin TL civarında bir fiyat ile satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Redmi Pad 2 9,7 İnç Sürümünün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu 9,7 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

İşlemci: MediaTek'in sekiz çekirdekli Helio işlemci

Batarya: 9000 mAh civarı

Hızlı Şarj: 33W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi Pad 2 9,7 İnç Sürümünün Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni tablet, 9,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı sunacak. Dolayısıyla bu tablet, 60Hz yenileme hızına sahip mobil cihaza kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Redmi Pad 2'de ise 11 inç ekran boyutu, 1600 x 2560 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Redmi Pad 2'de ayrıca 600 nit maksimum parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni sürümde 600 nit ile 900 nit arasında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Redmi Pad 2 9,7 İnç Sürümünün İşlemcisi Nasıl Olacak?

Redmi Pad 2 9,7 inç sürümünde MediaTek'in sekiz çekirdekli bir Helio işlemcisi bulunacak. İşlemci adı henüz belli değil ancak Redmi Pad 2'de Helio G100 Ultra tercih edilmişti. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 56 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 53 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor.

Helio G100 Ultra'nın oyun testleri göz önünde bulundurulduğunda yeni tablette de söz konusu oyunlar sorunsuz şekilde oynanabilecektir. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Helio G100 Ultra daha önce Redmi Note 14 Pro 4G ve Tecno Camon 40 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Redmi Pad 2 9,7 inç sürümünün Redmi Pad 2'yi büyük ekranı nedeniyle tercih etmeyen kişiler için harika seçenek olacağını düşünüyorum. Yeni sürüm, 9,7 inç ekran boyutu sayesinde kolayca taşınabilecek. Redmi Pad 2'nin işlemcisini göz önünde bulundurduğumda yeni tabletin hem günlük kullanım hem de PUBG Mobile gibi mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim.