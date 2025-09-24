12.000 mAh Bataryalı Redmi Pad 2 Pro Türkiye'de! 8 GB RAM'e Sahip

Merakla beklenen Redmi Pad 2 Pro kısa süre önce tanıtıldı. Tanıtımla birlikte tabletin Türkiye fiyatı, tüm özellikleri ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan tablet, dev bataryası sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Tablet ayrıca 2.5K çözünürlüğünde etkileyici ekranıyla da dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Redmi Pad 2 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 12.1 inç

12.1 inç Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

1600 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Parlaklığı: 600 nit (maksimum)

600 nit (maksimum) Piksel Yoğunluğu: 249 PPI

249 PPI İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 RAM: 6 GB ve 8 GB LPDDR4X

6 GB ve 8 GB LPDDR4X Depolama: 128 GB ve 256 GB

128 GB ve 256 GB Batarya Kapasitesi: 12.000 mAh

12.000 mAh Şarj Hızı: 33W hızlı şarj

33W hızlı şarj Arka Kamera: 8 MP (1080p/720p 30 FPS video kaydı)

8 MP (1080p/720p 30 FPS video kaydı) Ön Kamera: 8 MP (1080p/720p 30 FPS video kaydı)

Xiaomi tarafından düzenlenen etkinlikte Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro ve Xiaomi OpenWear Stereo Pro'nun yanı sıra Redmi Pad 2 Pro da tanıtıldı. 12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 249 PPI piksel yoğunluğu ve 600 nit maksimum parlaklık sunuyor.

610 gram ağırlığındaki tablette Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi ve Adreno 810 GPU bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelen tablet 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyen tablette 12.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Dev batarya, tabletin tek şarjla uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlıyor.

279,80 x 181,65 x 7,5 mm boyutlarında olan Pad 2 Pro'nun ön ve arka yüzeyinde e 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ön ve arka kamera, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Peki, Redmi Pad 2 Pro'nun Türkiye fiyatı ne kadar?

Redmi Pad 2 Pro Türkiye Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Redmi Pad 2 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 15 bin 799 TL fiyat etiketi belirlendi. Tabletin renk seçenekleri arasında gri, mor ve gümüş yer alıyor.