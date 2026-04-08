Xiaomi'den Yeni Telefon Geliyor! 8500 mAh Batarya ve 16 GB RAM'i Var

Redmi K90 Max'e dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce tanıtım tarihi belli olan telefonun bu kez görüntüleri paylaşıldı. Böylece Redmi K90 Max'in tasarımı açıklığa kavuştu. Çok şık bir görünüme saehip cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemci bulunacak.

Redmi K90 Max'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde büyük bir modül bulunacak. Modülün üzerinde dikey olarak konumlanmış iki kamera, bir LED flaş ve bir dahili fan yer alacak. Bu fan sayesinde oyun oynarken bile telefonun serin kalması sağlanacak. Böylece telefon aşırı ısınmadığı için işlemci ve GPU daha uzun süre boyunca maksimum hızda çalışabilecek. Dolayısıyla FPS düşüşleri yaşanmayacak.

Arka yüzeyde Redmi logosu bulunacak. Telefonun yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak.Görselde telefonun uzay gümüşü renk seçeneği bulunuyor. Diğer renk seçenekleri ise henüz belli değil. Redmi K90 Pro Max'te siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği tercih edilmişti.

Redmi K90 Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: OLED

Ana Kamera: 50 MP

İşlemci: Dimensity 9500

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Batarya: 8.500 mAh

Hızlı Şarj: 100W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi K90 Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunda Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, CarX Street ve Genshin Impact'ı ise 60 FPS'te, PUBG Mobile, Asphalt Legends ve Call of Duty Mobile'ı ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Söz konusu işlemci daha önce vivo X300 Pro, OPPO Find X9 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. OnePlus Ace 5 Ultra ise gücünü Dimensity 9400+ işlemcisinden alıyor . Bu işlemcinin de oyunları kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabildiğini belirtelim.

Redmi K90 Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Redmi K90 Max'in ekranı 6,83 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi K90 Pro Max'te ise 6,9 inç ekran boyutu, 1200 x 2608 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı parlaklık mevcut.

Redmi K90 Pro Max'te ayrıca 3500 nit maksimum parlaklık bulunuyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3500 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yani dışarıda telefonu kullanmak için ek bir çaba sarf etmek gerekmiyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Redmi K90 Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 8.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi K90 Pro Max'te 7.560 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Redmi K90 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K90 Max, 2026 yılının nisan ayında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Dev batarya, yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi K90 Pro Max, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

Redmi K90 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Redmi Note 15 serisi, Redmi 15 ve Redmi 15C dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor fakat K80 Pro ve K90 Pro Max satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda K90 Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Redmi K90 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K90 için 2 bin 599 yuan (16 bin 862 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. K90 Max, K90'dan daha iyi özelliklere sahip olacak. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 2 bin 800 yuan (18 bin TL) fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Buna göre telefonun Türkiye fiyatı ise 36 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Öncelikle Redmi K90 Max'in tasarımını çok beğendim. Özellikle modülün üzerinde konumlanan dahili fan dikkatimi çekti. Bu fan sayesinde oyun oynarken bile telefon çok ısınmayacak. Böylece sıcaklığa bağlı olarak herhangi bir performans düşüşü yaşanmayacak. Bu arada güçlü işlemci sayesinde telefonun Genshin Impact gibi çok kaliteli ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

OLED kullanan biri olarak bu ekranın birden fazla avantajı olduğunu belirteyim. Bu ekran çok canlı renkler sunuyor. Ayrıca karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Yani siyahlar derin siyah olarak gösteriliyor. Bu da hem film ve dizi izlemeyi hem de oyun oynamayı çok keyifli hâle getiriyor.f