Uygun Fiyatlı Tablet: Redmi Pad 2 Tanıtıldı!

Xiaomi, Redmi Pad 2 ile tabletlerine bir yenisini daha ekledi. Adından da anlaşılacağı üzere 2022'de piyasaya sürülen giriş seviyesi Redmi Pad'in devam modeli olan bu tablet, 11 inç büyüklüğünde ekrana ev sahipliği yapıyor. 90 Hz yenileme hızına ve 2560x1600 piksel çözünürlüğe sahip olan bu IPS LCD panel, 600 nit parlaklığa ulaşabiliyor.

Redmi Pad 2 Özellikleri ve Fiyatı

Redmi Pad 2 yeni bir işlemciden: MediaTek Helio G100'den güç alıyor olsa da çok büyük bir performans artışı sunulmuyor. Bunun nedeni ise Helio G100'ün temelde Helio G99'un biraz iyileştirilmiş bir versiyonu olması.

4 GB ve 8 GB RAM seçeneklerine 128 GB ve 256 GB depolama alanının eşlik ettiği tabletin hafızasını microSD kart ile 2 TB'a kadar artırabiliyorsunuz. Wi-Fi olmadan internete bağlanmayı sağlayan hücresel modeli de bulunan Redmi Pad 2'nin 5 Megapiksel çözünürlüğünde ön ve 8 Megapiksel arka kamerası bulunuyor.

Android 15 işletim sistemini temel alan HyperOS 2 ile çalışan tabletin 9000 mAh kapasiteli bataryası, USB-C üzerinden 18W hızında şarj oluyor.

Grafit Grisi, Nane Yeşili ve Lavanta Moru renk seçenekleri ile gelen Redmi Pad 2'nin fiyatı başlangıç modeli için 230 dolar olarak belirlendi. 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip olan hücresel model ise 350 dolar fiyat etiketine sahip.