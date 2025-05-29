Xiaomi'nin Gizemli Telefonu Ortaya Çıktı! Özellikleri Şaşırttı

Xiaomi'nin alt markası Redmi, çok yakında yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Sızıntı ile birlikte telefonun hangi özelliklere sahip olacağı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon RAM ve depolama tarafında birden fazla seçenek sunacak.

Yeni Redmi Telefon Hangi Özelliklere Sahip Olacak?

FCC web sitesinde 25062RN2DL model numarasına sahip yeni Redmi telefon ortaya çıktı. Telefonun henüz ismi bilinmiyor ancak bazı özellikleri belli oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre telefonda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC ve 5G desteği bulunacak.

Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile birlikte gelecek telefon 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alacak. Böylece kullanıcılar ihtiyacına uygun sürümü seçebilecek.

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun alt-orta segmentte konumlanacağı tahmin ediliyor. Söz konusu telefonun haziran ayında tanıtılması bekleniyor ancak resmî açıklama olmadığından ötürü farklı bir tarihte de duyurulabilir.

Geçtiğimiz haftalarda bir Redmi telefon daha FCC web sitesinde görünmüştü. 25078RA3EL model numarasına sahip telefonda 5G desteği olmayacak. 6000 mAh batarya kapasitesines ahip telefon 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.