Amiral Gemilerine Meydan Okuyor: Redmi Turbo 4 Pro Sahneye Çıktı!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin başarılı alt markalarından Redmi, güçlü akıllı telefon modellerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Şirket son olarak yakın tarihte duyurduğu Redmi Turbo 4 Pro'yu resmen görücüye çıkardı.

Modern tasarımı ve güçlü donanım özellikleri ile şimdiden birçok kişinin ilgisini çekmeyi başaran telefon, amiral gemisi pazarında önemli bir varlık gösterebilir.

Redmi Turbo 4 Pro Özellikleri

Yeni model, 6.83 inç büyüklüğünde ve 1.5K çözünürlüğünde düz bir LTPS ekranla geliyor. M9 ışık teknolojisine sahip olan ekran, 3200 nit’e kadar çıkabilen etkileyici bir parlaklık sunuyor. Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 8s Gen4 işlemcisine sahip ilk telefon olarak sahneye çıkan Turbo 4 Pro, güçlü işlemcisini 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı ile eşleştiriyor.

Arka bölümde 50 MP + 8 MP çözünürlüğündeki çift sensör ile kamera kurulumunu tamamlayan cihaz, 7550 mAh gibi devasa pil kapasitesiyle uzun bir kullanım vadederken, 90W hızlı şarj desteği ile şarj sorununu ortadan kaldırıyor.

Harry Potter temalı özel bir versiyon ve farklı bellek seçenekleri ile satışa sunulan Redmi Turbo 4 Pro'nun başlangıç fiyatı 300 dolar olarak açıklandı. Merak edenler için Harry Poter versiyonunun 384 dolar karşılığında satın alınabildiğini de belirtelim.

Redmi Turbo 4 Pro'nun öne çıkan teknik özellikleri:

Ekran: 6,83 inç, 1.5K, 2800 × 1280 piksel çözünürlük, 120 Hz, OLED

6,83 inç, 1.5K, 2800 × 1280 piksel çözünürlük, 120 Hz, OLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, Adreno 825 GPU

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, Adreno 825 GPU RAM: 12/16 GB

12/16 GB Depolama: 256/512 GB ve 1 TB

256/512 GB ve 1 TB İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı Xiaomi HyperOS 2.0

Android 15 tabanlı Xiaomi HyperOS 2.0 Arka Kamera: OIS destekli 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera

OIS destekli 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Şarj Hızı: 90W

90W Batarya: 7550 mAh

7550 mAh Boyutlar: 163,1×77,3×7,98 mm;

163,1×77,3×7,98 mm; Ağırlık: 219 g

219 g Bağlantı: USB Type-C, 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Bluetooth 5.3, NFC

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