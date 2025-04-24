Amiral Gemilerine Meydan Okuyor: Redmi Turbo 4 Pro Sahneye Çıktı!
Xiaomi'nin ünlü alt markası Redmi, kısa bir süre önce merakla beklenen Redmi Turbo 4 Pro isimli yeni akıllı telefon modelini resmi olarak tanıttı.
Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin başarılı alt markalarından Redmi, güçlü akıllı telefon modellerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Şirket son olarak yakın tarihte duyurduğu Redmi Turbo 4 Pro'yu resmen görücüye çıkardı.
Modern tasarımı ve güçlü donanım özellikleri ile şimdiden birçok kişinin ilgisini çekmeyi başaran telefon, amiral gemisi pazarında önemli bir varlık gösterebilir.
Redmi Turbo 4 Pro Özellikleri
Yeni model, 6.83 inç büyüklüğünde ve 1.5K çözünürlüğünde düz bir LTPS ekranla geliyor. M9 ışık teknolojisine sahip olan ekran, 3200 nit’e kadar çıkabilen etkileyici bir parlaklık sunuyor. Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 8s Gen4 işlemcisine sahip ilk telefon olarak sahneye çıkan Turbo 4 Pro, güçlü işlemcisini 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı ile eşleştiriyor.
Arka bölümde 50 MP + 8 MP çözünürlüğündeki çift sensör ile kamera kurulumunu tamamlayan cihaz, 7550 mAh gibi devasa pil kapasitesiyle uzun bir kullanım vadederken, 90W hızlı şarj desteği ile şarj sorununu ortadan kaldırıyor.
Harry Potter temalı özel bir versiyon ve farklı bellek seçenekleri ile satışa sunulan Redmi Turbo 4 Pro'nun başlangıç fiyatı 300 dolar olarak açıklandı. Merak edenler için Harry Poter versiyonunun 384 dolar karşılığında satın alınabildiğini de belirtelim.
Redmi Turbo 4 Pro'nun öne çıkan teknik özellikleri:
- Ekran: 6,83 inç, 1.5K, 2800 × 1280 piksel çözünürlük, 120 Hz, OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, Adreno 825 GPU
- RAM: 12/16 GB
- Depolama: 256/512 GB ve 1 TB
- İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı Xiaomi HyperOS 2.0
- Arka Kamera: OIS destekli 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 20 MP ön kamera
- Şarj Hızı: 90W
- Batarya: 7550 mAh
- Boyutlar: 163,1×77,3×7,98 mm;
- Ağırlık: 219 g
- Bağlantı: USB Type-C, 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Bluetooth 5.3, NFC
Redmi, Cebinizi Yakmadan Kalbinizi Kazanacak Akıllı Saatini Tanıttı
Redmi, üst düzey özelliklere sunmasının yanı sıra oldukça uygun bir fiyata sahip olan Redmi Watch Move isimli yeni akıllı saatini resmen tanıttı.
Peki siz yeni Redmi Turbo 4 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...