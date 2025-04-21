Redmi, Cebinizi Yakmadan Kalbinizi Kazanacak Akıllı Saatini Tanıttı

Uygun fiyatlı akıllı telefon ve aksesuarlarıyla tanıdığımız Xiaomi'nin alt markası Redmi, kısa bir süre önce yeni bir akıllı saat modeli ile ürün yelpazesini genişletti. Ünlü şirket, bir süredir merakla beklenen Redmi Watch Move isimli cihazını Hindistan'da piyasaya sürdü.

14 günlük pil ömrü ve AMOLED ekran gibi üst düzey özelliklere sahip olan yeni akıllı saat, oldukça uygun bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.

Redmi Watch Move Özellikleri

Redmi, fiyat-performans segmentinde adından söz ettirecek yeni akıllı saati Redmi Watch Move ile sahnede. Yaklaşık 23 dolarlık fiyatıyla dikkat çeken modelin Hindistan’daki ön siparişleri 24 Nisan’da başlayacak. Saat, Silver Sprint, Black Drift, Blue Blaze ve Gold Rush olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Xiaomi’nin kendi geliştirdiği HyperOS işletim sistemiyle çalışan Redmi Watch Move, 300 mAh kapasiteli bataryasıyla 14 günlük uzun bir pil ömrü vadediyor. Acil durumlar için sadece 10 dakikalık bir şarjla 2 günlük kullanım sunması da saatin pratik özelliklerinden biri.

Sağlık ve spor takibi konusunda da oldukça iddialı olan cihaz; uyku düzeni, nabız, SpO₂, stres seviyesi ve kadın sağlığı gibi birçok metriği sahip olduğu sensörler üzerinden takip edebiliyor. 140’tan fazla egzersiz modu barındıran saat, koşu, yürüyüş, bisiklet gibi 7 popüler aktiviteyi otomatik olarak algılayabiliyor.

Bluetooth üzerinden arama yapma, arama geçmişine erişim, hızlı cevaplar gönderme ve tuş takımı ile numara çevirme gibi iletişim özelliklerine de sahip olan Redmi Watch Move, IP68 sertifikası ile toza ve 1.5 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olduğunu kanıtlıyor. Mi Fitness uygulaması ile birlikte uyumlu bir şekilde çalışan cihaz, 5 özelleştirilebilir widget ile 200'den fazla saat temasına erişim sunuyor.

Peki siz yeni Redmi Watch Move hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...