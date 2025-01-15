Redmi Turbo 4 Pro'nun Rakiplerini Oyuncak Gibi Gösteren Bataryası Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin uygun fiyatlı akıllı telefon markası Redmi, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda son olarak Note 14 Serisi ile karşımıza çıkan şirket, şimdi ise üst sınıfa konumlandırılacak olan Turbo 4 Pro üzerinde çalışıyor. Bir süredir sızıntılarla gündeme gelen telefonun son olarak ise devasa bir batarya ile geleceği doğrulandı.

Redmi Turbo 4 Pro, En Az 7500 mAh Batarya ile Gelecek

Xiaomi, bir süre önce Çin'de düzenlediği bir etkinlikte Redmi Turbo 4'ü tanıttı. Telefon, shaip olduğu özellikler ve 6550 mAh büyüklüğündeki bataryası ile tam bir fiyat performans canavarı olmayı başardı. Ancak şirketin Redmi Turbo 4 Pro için planladığı gelişmeler 6550 mAh'ı bile gölgede bırakacak gibi duruyor.

Çinli akıllı telefon modelleriyle ilgili paylaşımlarıyla bilinen Digital Chat Station'a göre şirketin yeni modeli en az 7500 mAh batarya ile gelecek. Üstelik bu kapasite Xiaomi'nin testleri başarılı olursa 8000 mAh'a kadar çıkabilir. Çinli üreticinin bunu telefonun boyutunu büyüterek yapmadığının da altınız çizmekte fayda var.

Bu kapasite artışının temel nedeni yeni nesil silikon-karbon anotlu bataryalar. Bu teknoloji, önceki karbon anotlu bataryalara göre çok daha yüksek enerji yoğunluğu sunarak, ince telefon tasarımlarında bile büyük kapasitelerin mümkün olmasını sağlıyor. Bildiğiniz üzere günümüzde telefonlar ortalama 5000 mAh batarya ile kutudan çıkıyor.

7500-8000 mAh ise en az yüzde 50 artış anlamına geliyor. Ancak bu artış şarj süresinde de değişimi beraberinde getiriyor. Şu ana kadar ortaya çıkan sızıntılara göre cihaz, uzun şarj süresi sorununu aşmak için 90W hızlı kablolu şarj özelliğine sahip olacak. Herhangi bir kablosuz şarj desteği ise bulunmayacak.

Redmi Turbo 4 Pro Özellikleri

Turbo 4 Pro yalnızca bataryasıyla değil, diğer teknik özellikleriyle de bir amiral gemisi deneyimi sunmayı hedefliyor:

İşlemci: Snapdragon 8s Elite, Cortex-X4 ana çekirdeği ve A720 verimlilik çekirdekleriyle Snapdragon 8 Gen 3’e benzer performans vaat ediyor.

Ekran: 1.5K çözünürlüğünde düz AMOLED ekran.

Tasarım: Metal çerçeve ve cam arka yüzey.

Redmi Turbo 3 modelinin Türkiye dahil tüm küresel pazarda Poco F5 adıyla yeniden markalandırıldığını göz önüne alırsak, Turbo 4 Pro’nun global versiyonunun Poco F7 olarak piyasaya sürülmesi muhtemel.