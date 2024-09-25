Uygun Fiyatlı Saat: Redmi Watch 5 Lite Tanıtıldı!

Geçtiğimiz ay Redmi Watch 5 Active ile karşımıza çıkan Xiaomi bu kez Redmi Watch 5 Lite modelini tanıttı. Lite ifadesinden de anlaşılabileceği üzere uygun fiyatlı bir seçenek olan bu akıllı saat, 50 dolarlık bir fiyat etiketine rağmen gayet iyi özellikler sunuyor.

Redmi Watch 5 Lite Özellikleri ve Fiyatı

Redmi Watch 5 Lite tasarımsal açıdan Watch 5 Active'e benziyor ancak LCD yerine her zaman açık bir AMOLED ekrana sahip. 1.96 inçlik bu ekran 600 nit parlaklık ve 502x410 piksel çözünürlük sunuyor.

50'den fazlası özelleştirilebilir ve 30'dan fazlası her zaman açık (AOD) olan 200'ün üzerinde saat arayüzü sunan Redmi Watch 5 Lite, HyperOS işletim sistemi ile çalışıyor. Android 6 veya iOS 12 ve üzeri işletim sistemli akıllı telefonlarla uyumlu olan saatin Alexa desteği de bulunuyor.

Bluetooth aramayı destekleyen saatte bir hoparlör ve çevresel gürültü engelleme (ENC) için iki mikrofon yer alıyor. Tabii akıllı saat denildiğinde sağlık özelliklere kritik öneme sahip: Kalp atış hızı sensörüne sahip olan Redmi Watch 5 Lite, 150'den fazla iç ve dış mekan spor modunu destekliyor.

5 ATM seviyesinde su geçirmez olduğu için yüzme sırasında da kullanılabiliyor. Dahili GPS, SpO2 sensörü, Bluetooth 5.3 ve yan tarafta yer alan işlevsel bir düğme saatin dikkat çekici diğer özellikleri arasında yer alıyor.

470 mAh kapasiteli pil sayesinde 18 güne kadar kullanım ömrü sunabilen Redmi Watch 5 Lite'ın yoğun kullanımda 12 gün dayanabildiği belirtiliyor.