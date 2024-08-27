18 Gün Pil Süresi: Redmi Watch 5 Active Tanıtıldı!

Redmi yeni akıllı saati Watch 5 Active'yi tanıttı. Clear+ olarak adlandırılan gürültü engelleme yeteneğine sahip olan Bluetooth arama, 2 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran ve 18 güne kadar pil ömrü saatin dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor.

Redmi Watch 5 Active Özellikleri ve Fiyatı

Çinko alaşımından yapılmış metalik bir gövdeye sahip olan saat, Xiaomi HyperOS ile çalışıyor ve Mi Fitness yardımcı uygulamasıyla herhangi bir Android 6.0+ veya iOS 12+ cihazla Bluetooth 5.3 üzerinden eşleşiyor.

2 inç büyüklüğündeki LCD ekran, 320 x 385 piksel çözünürlüğe ve 500 nit parlaklığa ulaşabiliyor. 140'tan fazla spor ve egzersiz moduna 200'den fazla saat yüzünün yanı sıra otomatik egzersiz algılama özelliği eşlik ediyor.

Kalp atış hızı takibi, kan oksijen doygunluğu, uyku ve stres takibi ile sağlığınızı kontrol eden Redmi Watch 5 Active, IPX8 sertifikası ile 1 metreye kadar suya batırılmaya karşı dayanıklı. Ancak saat ile yüzmeye çalıştığınızda ve özellikle derine dalmaya çalıştığınızda su geçirme ihtimali çok yüksek. Bu nedenle sudan uzak tutmalısınız.

Redmi, 470 mAh bataryaya sahip olan bu saatin yoğun kullanımda 12 gün, daha az zorlu kullanım durumunda ise 18 güne kadar dayanabileceğini iddia ediyor. Midnight Black ve Matte Silver renk seçenekleri ile gelen saat, 33 dolar fiyat etiketine sahip.