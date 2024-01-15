Redmi’nin Yeni Aksesuar Serisi Tanıtıldı: Note 13 Serisiyle Birlikte Satışta!

Geçtiğimiz Kasım ayında piyasaya çıkan yeni Redmi Watch ve Buds 5 serisi, dünya pazarlarında yerini aldı. Xiaomi modellerine kıyasla çok daha uygun fiyatlı olan modeller, özellikler tarafında epey yetenekli gözüküyor.

Akıllı saat ve kablosuz kulaklık modelleri birçok anlamda kullanışlı özelliklerle kutusundan çıkıyor.

Redmi Watch 4 Ve Buds 5 Serisinin Özellikleri

Redmi Watch 4, 1,97 inçlik AMOLED ekranıyla (450x390 piksel) bugüne kadarki en büyük Redmi saati olarak kutusundan çıkıyor. Kasasının alüminyum alaşımdan yapılmış olmasına rağmen paslanmaz çelik kurma kolu (crown) taşımasıyla da firma için bir ilk oluyor.

60 Hz ekran tazeleme oranı ve 600 nit parlaklığa sahip olan saat, 20 günlük pil ömrü vaat ediyor.

Redmi Watch 4 dahili GPS, kalp atış hızı ve SpO2 sensörü özellikleriyle donatılmış durumda. 50 metreye kadar su geçirmezdir. Ayrıca Xiaomi Watch 2 Pro'nun aksine, Wear OS yerine HyperOS olarak adlandırılan bir arayüze sahip.

Redmi Buds 5 serisinin iki üyesinde de ANC özelliği bulunuyor. Buds 5; 46dB gürültüyü azaltırken Pro modeli ise 52dB aktif gürültü engelleme yapıyor. Buds 5 Pro modeli Hi-Res ses ve LDAC desteği konusunda farklılık gösteriyor.

Buds Pro 5 şarj kutusuyla birlikte 48 saat pil ömrü sunarken Buds 5 modeli ise toplamda 50 saat kullanım sağlıyor. Fiyatlara geçecek olursak modellerin henüz resmi Türkiye fiyatları duyurulmamış durumda. Redmi Watch 4 için 72 dolar ödenmesi gerekiyor. Redmi Buds 5 modeli 46, Buds 5 Pro ise 78 dolar fiyatlarıyla yurt dışı pazarı için duyuruldu.

Siz Redmi'nin yeni aksesuarları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.