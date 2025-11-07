YouTube'a Giriş Yapamıyorsanız Nedeni Bu Programlar Olabilir!

Dünyanın en popüler video platformu YouTube, bu sabah saatlerinde dünya genelinde bir erişim sorunu yaşadı. Pek çok kullanıcı belirli bir süre boyunca platforma giriş yapamadığını belirtti. İlginç olan ise sorunun platformun sunucularından kaynaklanmıyor olmasıydı.

Aktarılanlara göre, kullanıcılar platformun son dönemde adeta savaş açtığı reklam engelleyici programlar nedeniyle YouTube'a erişemedi. İşte detaylar!

Reklam Engelleyicileri, Kullanıcıların YouTube'a Erişememesine Neden Oldu

2023 yılından bu yana reklam engelleyici programlara karşı cephe alan YouTube, bu tür yazılımların platform kurallarına aykırı olduğu konusundaki kararlılığını koruyor. Öte yandan bu tür programların kullanımı halen yaygın olduğu için reklam engelleyicilerdeki herhangi bir aksaklık platformun kendisinde bir sorun varmış gibi algılanabiliyor.

Bugün yaşanan olay da tam olarak böyle gelişti. Sabah saatlerinde DownDetector grafiğindeki ani yükseliş YouTube'un kısmi bir kesinti yaşadığı izlenimini yarattı. Fakat daha sonrasında yapılan araştırmalarda sorunun kaynağının reklam engelleyicileri olduğu tespit edildi. Etkilenen kullanıcılar YouTube'a girmeye çalıştığında çoğunlukla boş veya yüklenmeyen bir web sayfasıyla karşılaştıklarını ifade ettiler.

Her kesinti vakasında olduğu gibi bazı kullanıcılar farklı tarayıcılar üzerinden platforma erişmeye çalıştı. Bunun sonuncunda reklam engelleyici olmayan bir tarayıcıya geçtiklerinde YouTube anında çalışmay başlandığı gözlemlendi. Bu durum, sorunun YouTube sunucularından değil bazı reklam engelleyicilerinin yaşadığı yüklenme probleminden kaynaklandığını gösteriyor.

Yaşanan olay reklam engelleyici kullanan kullanıcıların yaşadığı ilk sorun değil. Geçtiğimiz yıl bu programlar aktifken videoların yavaş yüklendiği ve platform genelinde izlenme sayılarının önemli ölçüde düştüğü bazı vakalar da kaydedilmişti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.