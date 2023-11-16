Reklam Kurulunun 2023 Yılında Aldatıcı Reklamlara Kestiği Ceza Açıklandı!

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmî açıklamaya göre Reklam Kurulu yılın geride bıraktığımız 11 ayında aldatıcı reklamlara 92.5 milyon TL para cezası uyguladı.

Geride bıraktığımız 11 aylık periyotta 1.838 adet aldatıcı reklam dosyası hakkında değerlendirme yapıldığı belirtilirken, 1.623 adet reklamda durdurma kararı alındı. Bu dosyalardaki reklamverenler toplamda 92.5 milyon TL para cezası aldı.

2023 Yılında Aldatıcı Reklamlara 92.5 Milyon TL Ceza Uygulandı

Aldatıcı reklamların ana odağı, içerisinde bulunduğumuz Kasım ayında sıklıkla karşılaştığımız "Efsane Kasım İndirimleri" ve "Şahane Cuma İndirimleri" adı altında yapılan indirimlerin reklamlarıydı.

Reklam Kurulu bu süreçte yapılan indirimleri takip etti ve tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan reklam ve uygulamalar hakkında idari yaptırımlar uyguladı.

Bu kapsamda Kasım ayı içerisinde benzer isimlerle indirim yaptığını belirten fakat haksız kazanç elde etmeyi amaçlayan reklamverenlere 2.7 milyon TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Ticaret Bakanlığının yapmış olduğu açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Reklam Kurulu tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 176 adet dosyadan 153’ü mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari faaliyetler hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 16.7 Milyon Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Böylelikle, yılın ilk 11 ayında Kurul tarafından toplam 1.838 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1.623 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 92,5 Milyon Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Kurul’un 339 sayılı toplantısının ana gündem konusunu indirimli satış reklamları ile sağlık beyanı içeren reklamlar oluşturdu. Özellikle kasım ayında gerçekleştirilen ve “Efsane Kasım İndirimleri”, “Şahane Cuma İndirimleri” gibi isimlerle adlandırılan, çok sayıda üründe çeşitli oranlarda indirimlerin yapılacağının ilan edildiği indirimli satış kampanyaları, Reklam Kurulu tarafından yakından takip edilmekte, tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır."

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