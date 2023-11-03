Ticaret Bakanlığı Uyardı: Kasım Ayı İndirimlerine Dikkat!

Kasım ayının ilk günlerini yaşarken her sene olduğu gibi bu sene de büyük indirimler gerçekleştirilecek. "Efsane Kasım İndirimleri" veya "Şahane Cuma İndirimleri" gibi fırsatlar tüketicilerin işine yarasa da dikkatli olmakta fayda var. Ticaret bakanlığı bu konuda uyarılarda bulundu.

Aldatıcı İndirim Kampanyalarına Dikkat!

Ticaret Bakanalığı, tüketicileri büyük kasım indirimlerine karşı dikkatli olmaları için X hesabından bir paylaşım yaparak uyardı. Günümüzde kullanım alışkanlıkları sebebiyle e-ticaret ortamındaki alışverişlerin artması, dolandırıcılara zaman zaman fırsat kapısı oluyor.

Ticaret Bakanlığı Olarak İndirimli Satış Kampanyalarında Mağduriyet Yaşanmaması İçin Uyarıyoruz



(03.11.2023) pic.twitter.com/bYKtexEcda — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) November 3, 2023

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre tüketiciler alışveriş yaparken bazı noktalara dikkat etmeliler. Özellikle de indirim gibi görünen yanıltıcı kampanyalara karşı biraz daha temkinli yaklaşmalılar.

Vatandaşlara satıcı ve sağlayıcılar tarafından mağdur edilmeleri durumunda Reklam Kurulu, Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri gibi yerlere müracaat edebilecekleri söylendi.

İşte Ticaret Bakanlığının tüketicilere yaptığı önemli uyarılar:

Alışveriş öncesi ihtiyaçların doğru belirlenmesi.

Satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapılması.

Satın alınacak mal veya hizmetin emsallerine göre fiyatının araştırılması.

İndirim tutarına veya oranlarına dikkat edilmesi.

İnternet sitesi adresinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığının kontrol edilmesi.

Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olunması.

İnternet sitesinde SSL sertifikası, 3D security gibi güvenlik unsurlarının olup olmadığının kontrol edilmesi.

Ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgilerin ayrıntılı okunması.

İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi.

Hangi mal veya hizmetlerin indirimli satışa konu edileceği veya ne kadar indirim uygulanacağı hususlarında anlam karışıklığına yol açarak tüketicileri yanıltabilecek veya gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade veya görüntülere yer verilmemesi.

Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması.

İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin fiyatında indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması.

Fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok sınırı var ise, bu süre ve stok miktarının reklamlarda açıkça belirtilmesi.

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