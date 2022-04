Remedy Duyurdu: Max Payne 1 ve 2 Remake Geliyor

En iyi deri ceketinizi ve leopar desenli gömleğinizi giymenizin zamanı geldi çünkü Remedy Entertainment, yeni nesil konsollar ve PC için ilk iki Max Payne oyununu yeniden geliştirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre serinin geliştiricisi Remedy, orijinal Max Payne ve devamı Max Payne 2: The Fall of Max Payne'i yeniden geliştirmek için serinin telif hakkını elinde bulunduran yayıncı Rockstar ile bir anlaşma imzaladı. Proje şu anda erken konsept geliştirme aşamasındayken, Remedy her iki oyunun da PC, PS5, Xbox Series X/S için piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Duyuruya göre Remedy, oyunları kendi tescilli Northlight oyun motorunu (Control'de kullandıkları motorun aynısı) kullanarak geliştirecek ve geliştirici bu iki Max Payne oyunu için "AAA kalitesinde" oyun olacaklarını vaat ediyor. Kulağa oldukça maliyetli bir iş çıkacak gibi görünüyor ama neyse ki Rockstar, Max Payne serisinin üretim bütçesi, pazarlama ve dağıtım maliyetleri için tüm parayı ödemeye fazlasıyla istekli.

Rockstar Games'in kurucusu Sam Houser projenin ortaya çıkışıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Remedy'deki uzun süreli ortaklarımız orijinal Max Payne oyunlarını yeniden geliştirmek için bize ulaştıklarında çok heyecanlandık. Remedy ekibinin yıllardır yarattığı oyunların büyük hayranlarıyız ve bu yeni projeleri de oynamak için sabırsızlanıyoruz."

Max Payne 1 ve 2 Remake Ne Zaman Çıkacak?

İlk iki Max Payne oyununun başarısının ardından Remedy, Twin Peaks'ten ilham alan hayatta kalma korku oyunu Alan Wake'i geliştirerek farklı bir şey denemeyi tercih etmişti. Rockstar ise Max Payne 3'ün geliştirme aşamasını kendi başına üstlenmişti. Şimdilik proje oldukça erken aşamalarda olduğu için ne zaman çıkacağını söylemek güç. Peki siz yeni Max Payne oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.