Almanya, Savunma Sanayinde Türkiye'nin Desteğini Talep Etti

Türk şirketi Repkon, Alman Silahlı Kuvvetleri için dünyanın en teknolojik patlayıcı dolum tesislerinden birini kuracağını duyurdu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın patlak verip büyümesiyle birlikte bu talepler hızla çoğalırken topçu mühimmatına olan talep de buna paralel olarak artmaya başladı. Tıpkı Almanya gibi pek çok ülke mühimmat üretim kapasitelerini artırmak adına yatırım yapıyor.

Bu kapsamda Almanya, 155 milimetre topçu mühimmatı üretimini artırmak için Türk savunma sanayi şirketi Repkon ile büyük bir anlaşma imzaladı. Repkon'un sunduğu ileri teknoloji çözümler, Almanya'nın mühimmat tedarik güvenliğini sağlamasına yardımcı olacak.

Alman Silahlı Kuvvetlerine Özel Sipariş

Türkiye ve Almanya şirketleri arasında yapılan anlaşma kapsamında Alman Silahlı Kuvvetleri için önemli miktarda 155 milimetre topçu mermisi siparişi de verildi.

Repkon'un Almanya'da kuracağı 155 milimetre patlayıcı dolum tesisi, minimum insan gücüyle maksimum otomasyona dayalı olacak. Proje tamamlandığında, dünyanın en ileri teknolojisine sahip mühimmat dolum tesislerinden biri haline gelecek.

Öne çıkan faaliyetler şöyle:

Robotik Sistem: Otomasyon hat safhada olacak ve insan gücü yerine gelişmiş robotik sistemler kullanılacak.

Otomasyon hat safhada olacak ve insan gücü yerine gelişmiş robotik sistemler kullanılacak. Üretim Kapasitesi: Almanya, iç üretimini artırarak dışa bağımlılığı azaltacak.

Almanya, iç üretimini artırarak dışa bağımlılığı azaltacak. Modern Mühimmat Üretimi: Tahrip gücü yüksek mühimmatların dolumu burada gerçekleşecek.

Repkon'un Başarısı

Repkon, mühimmat dolum teknolojisine sahip ender firmalardan biri olarak küresel çapta büyük projelere imza atıyor.

Daha önce ABD, Pakistan ve Azerbaycan için mühimmat üretim tesisleri kuran şirket, Avusturya, İtalya ve İsviçre'de faaliyet gösteren Bowas'ı satın alarak gücüne güç kattı.

Sizce bu iş birliği Türkiye'nin savunma sanayisindeki konumunu nasıl etkiler? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.