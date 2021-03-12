Resident Evil: Infinite Darkness Hikaye Detayları Ortaya Çıktı

Bir süredir geri planda kalan Resident Evil: Infinite Darkness hikaye detayları Netflix tarafından yapılan yeni paylaşım ile ortaya çıktı. Resident Evil 2 (2019) sonrasında tekrardan bir araya gelecek olan Claire Redfield ve Leon S. Kennedy ikilisini, yeni bir kriz bekliyor. Detaylar haberimizde.

Bu yılın Resident Evil markası adına önemli bir yıl olacağına şüphe yok. Geçtiğimiz yıl çıkan Resident Evil 3 (2020) sonrasında, 7 Mayıs 2021 tarihinde Resident Evil Village oyununu göreceğiz. Bunun yanı sıra, 3 Eylül 2021 tarihinde vizyona girmesi beklenen yeni bir Resident Evil filmi de var. Ayrıca geçtiğimiz senenin ortalarında duyurulan ve Netflix üzerinden Resident Evil: Infinite Darkness adı altında yayınlanacak olan bir animasyon dizisi de bizleri bekliyor. İşte bu animasyon dizisi için Netflix yeni detaylar paylaştı.

Paylaşılan detayların ilkine göre, Resident Evil 2 (2019) sonrasında tekrardan bir araya gelen Claire Redfield ve Leon Scott Kennedy ikilisi tekrardan oyundaki seslendirmenler olan Nick Apostolides ve Stephanie Panisello tarafından seslendirilecekler. Her iki isim de oldukça başarılı bir performans sergilemişlerdi ve bir benzeri de animasyon filminde bekleniyor.

Resident Evil: Infinite Darkness is bringing back the RE2 remake’s Nick Apostolides as Leon Kennedy and Stephanie Panisello as Claire Redfield. pic.twitter.com/qjIa13hfZc — NX (@NXOnNetflix) March 12, 2021

Resident Evil: Infinite Darkness Hikaye Detayları Merak Uyandırıyor

Bir diğer önemli detay ise fazlasıyla merak edilen hikayesiyle ilgili olarak yayınlandı. Bizi Resident Evil 4 oyununun iki yıl sonrasına götürecek olan dizinin hikayesi 2006 yılında geçiyor.

“Kimliği belirsiz bir bilgisayar korsanı, Beyaz Saray içindeki sisteme sızar. Araştırma için toplanan Leon S. Kennedy ve beraberindekiler, beklenmedik bir elektrik kesintisi sonrasında yine kimliği belirsiz zombiler ile karşılaşırlar ve SWAT ekibi destekli olarak yoğun bir mücadele başlar.

Başrolde olacak diğer ana karakter olan Claire Redfield ise ziyaret ettiği bir ülkedeki mültecilere yardım eden ve afazisi (başkalarıyla iletişim kurmada zorluk yaşama) olan bir çocuk tarafından çizilen tuhaf bir tablo ile karşılaşır ve esrarını araştırmaya başlar.

Sosyal yardım tesisi kurma talebinde bulunmak isteyen Claire, Beyaz Saray’a geliyor ve burada Leon ile yeniden karşılaşır. Çocuğun çiziminden bahsedilmesi üzerine Leon, yaşanan zombi hadisesi ile tuhaf tablo arasında bir bağlantının olduğunu fark eder ama Claire ile bir alakası olmadığını söyler. Uzak mesafede yaşanan iki zombi salgını ise en nihayetinde ciddi boyutlara ulaşmıştır.”

Şimdilik net bir çıkış tarihi bulunmayan Resident Evil: Infinite Darkness dizisinin başında Capcom firmasından Hiroyuki Kombayashi, üç boyutlu animasyon stüdyosu Quebico ve TMS Entertainment bulunuyor.