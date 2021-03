Resident Evil: Infinite Darkness Hikaye Detayları Ortaya Çıktı

Bir süredir geri planda kalan Resident Evil: Infinite Darkness hikaye detayları Netflix tarafından yapılan yeni paylaşım ile ortaya çıktı. Resident Evil 2 (2019) sonrasında tekrardan bir araya gelecek olan Claire Redfield ve Leon S. Kennedy ikilisini, yeni bir kriz bekliyor. Detaylar haberimizde.

Bu yılın Resident Evil markası adına önemli bir yıl olacağına şüphe yok. Geçtiğimiz yıl çıkan Resident Evil 3 (2020) sonrasında, 7 Mayıs 2021 tarihinde Resident Evil Village oyununu göreceğiz. Bunun yanı sıra, 3 Eylül 2021 tarihinde vizyona girmesi beklenen yeni bir Resident Evil filmi de var. Ayrıca geçtiğimiz senenin ortalarında duyurulan ve Netflix üzerinden Resident Evil: Infinite Darkness adı altında yayınlanacak olan bir animasyon dizisi de bizleri bekliyor. İşte bu animasyon dizisi için Netflix yeni detaylar paylaştı.

Paylaşılan detayların ilkine göre, Resident Evil 2 (2019) sonrasında tekrardan bir araya gelen Claire Redfield ve Leon Scott Kennedy ikilisi tekrardan oyundaki seslendirmenler olan Nick Apostolides ve Stephanie Panisello tarafından seslendirilecekler. Her iki isim de oldukça başarılı bir performans sergilemişlerdi ve bir benzeri de animasyon filminde bekleniyor.

Resident Evil: Infinite Darkness is bringing back the RE2 remake’s Nick Apostolides as Leon Kennedy and Stephanie Panisello as Claire Redfield. pic.twitter.com/qjIa13hfZc