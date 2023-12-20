Resident Evil 4 iPhone 15 Pro, Mac ve iPad için İndirilebilir Hale Geldi!
Apple kullanıcıları artık Resident Evil 4'ü ücretsiz bir şekilde cihazlarına indirebilir. İşte detaylar!
Capcom tarafından geliştirilen Resident Evil 4, iOS 17 ve üzeri işletim sistemine sahip iPhone 15 Pro, M1 işlemcili iPad ve Mac bilgisayarlar için artık indirilebilir durumda.
Capcom'un Efsanevi Oyunu Resident Evil 4 Apple Cihazlarında!
Oyun modern oynanış, yeniden tasarlanmış hikaye ve canlı detaylı grafiklerle dikkat çekiyor. Resident Evil 4, Racon City'deki biyolojik felaketin ardından geçen altı yıl içinde başkanın kaçırılan kızını kurtarmak üzere görevlendirilen Leon S. Kennedy adlı bir ajanın ayak izlerini takip ediyor. Oyun hayatta kalma ve korku türündeki mobil oyun sevenleri için oldukça çekici olacaktır.
Oyun ücretsiz olarak sunulmakla birlikte, belli bir noktaya kadar ücretsiz oynanabiliyor; tam sürümü için ise bir satın alma işlemi yapmanız gerekiyor. Türkiye'de oyunun fiyatı 539 TL olarak belirlenmiş durumda.
Resident Evil 4 mobil oyunu 64.2 GB boyutunda ve başlangıçta ekstra dosya indirme gerektiriyor ancak çoğu ücretsiz büyük oyunun baş ettiği bir durum.
Resident Evil 4 Remake Türkçe Yama Nasıl Yapılır?
2023’ün çok beklenen oyunlarından biri olan Resident Evil 4 Remake çıkış yaptı ve gündeme bomba gibi düştü. Otoritelerden ve oyunculardan övgüler toplayan Resident Evil 4 Remake daha şimdiden gelmiş geçmiş en iyi remakelerden biri olarak gösteriliyor.
Oyunun tam sürümünü açmak için %50 indirim sunulan özel bir teklif 17 Ocak'a kadar geçerli olacak. DLC gibi ek içerikler de ayrı olarak satın alınabiliyor ve kayıt verileri Game Center üzerinden senkronize edilebiliyor.
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