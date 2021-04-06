Resident Evil RE: Verse Açık Beta Testi Bu Hafta Başlıyor

Resident Evil RE: Verse açık beta testi bu hafta itibarıyla başlıyor. Eğer kapalı beta testini kaçırdıysanız, ama oyunu merak ediyorsanız, size gün doğdu diyebiliriz. Şu anda ön-yükleme yapabildiğiniz test ile ilgili detaylar haberimizde.

Geçmişte Resident Evil için birçok farklı çok oyunculu oyun hazırlayan Capcom, bunların bir yenisini Resident Evil RE: Verse ile gerçekleştirecek. Hatırlayacağınız üzere bir önceki olan Resident Evil: Resistance, üçüncü oyunun yeniden yapımı ile oyunculara ücretsiz olarak sunulmuştu. Her ne kadar ilk başlarda son derece büyük ilgi çekmiş olsa da, sonraki zamanlarda Capcom tarafından yeteri kadar desteklenmeyen asimetrik çok oyunculu oyun artık adından pek de söz ettiremez hale gelmişti. Resident Evil RE: Verse, Resident Evil Village ile ücretsiz olarak verilecek ve bakalım bu modun kaderi ne olacak?

Resident Evil RE: Verse oyunundan bahsetmek gerekirse, en fazla altı kişiyle oynanan ve PvP deneyimi sunan oyunda, oyuncular şu an için Jill, Chris, Leon, Ada, Claire ve Hunk olmak üzere her birinin kendisine özgü silahları ve yetenekleri olduğu karakterlerden birini seçerek oyuna başlıyorlar. Bir yandan birbirlerini öldürmeye çalışırken bir yandan da haritanın çeşitli noktalarında bulunan virüs örneklerinin bulunduğu tüpleri toplamaya çalışıyorlar.

Resident Evil RE: Verse Açık Beta Testi Detayları

Eğer oyuncular bir şekilde çatışma sırasında ölürler ise, hem topladıkları tüp sayısına hem de gösterdikleri performansa göre Mr. X, Nemesis (Resident Evil 3 (2020) oyunundaki versiyonu) ve Jack Baker dahil birbirinden tehlikeli yaratıklara dönüşüyorlar ve diğer oyuncuları bu şekilde avlamaya devam ediyorlar. Bu süreçte, dönüştükleri yaratıkların özel saldırılarından da faydalanmak mümkün oluyor. Oyunda ayrıca normal görünümün yanı sıra çizgi-film filtresi de bulunuyor.

Eğer bu oyununun kapalı beta testine katılımda bulunamayanlardansanız, üzülmeyin. Çünkü bu hafta içerisinde PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One kapsamında bir açık beta testi başlayacak. Hatta şu an itibarıyla önyükleme de yapabiliyorsunuz. Resident Evil RE: Verse açık beta testi, 8 Nisan 2021 Perşembe günü TSİ 09:00 sıralarında başlayacak ve 11 Nisan 2021 Pazar günü TSİ 09:00 sıralarında da sona erecek. Eğer konsollarda düzenlenen kapalı beta testine katılımda bulunmuşsanız ve henüz oyunun dosyasını silmemiş değilseniz, tekrardan bir indirme yapmak durumunda olmayacaksınız.

Son olarak, sisteminizin Resident Evil RE: Verse için yeterli olup olmadığına aşağıdaki sistem gereksinimlerinden göz atabilirsiniz. Şimdiden keyifli oyunlar dileyelim.

Resident Evil RE: Verse En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-7500 veya AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4GB VRAM) veya AMD Radeon RX 560 (4GB VRAM)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Resident Evil RE: Verse Önerilen Sistem Gereksinimleri