Resident Evil Village'ın PS4 Pro Performansını Gösteren Video Yayınlandı

IGN tarafından Resident Evil Village PS4 Pro oynanış videosu yayınlandı. Beş dakika uzunluğa sahip olan bu video, oyunun eski nesil konsollarda nasıl çalıştığı hakkında tam bir fikir verebiliyor. Detaylar haberimizde.

Bizleri bir kez daha gerilim ve korku dolu bir maceraya çıkartacak olan sıradaki Resident Evil oyunu Resident Evil Village için beklediğimiz zaman yavaş yavaş geliyor. Halen geliştirilme aşamasındaki oyun, 7 Mayıs 2021 tarihinde PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series ve Stadia için satışa sunulacak.

Bildiğiniz gibi Ocak ayı içerisinde Capcom, uzun zamandır beklenen Resident Evil sunumunu gerçekleştirmiş ve birçok duyuruya imza atmıştı. Aynı zamanda da PlayStation 5 için Maiden adı altında, oynanış süresinin çok uzun olmadığı ve haliyle tam bir fikir veremediği bir demo yayınlanmıştı. Bu demonun sonrasında, gözler haliyle eski nesil versiyonlarına dönmüştü. Malum, Japon oyun devi Resident Evil Village’i PlayStation 4 ve Xbox One için de yayınlamanın yollarını aramış ve Resident Evil sunumundaki duyuru ile bunu başardığını göstermişti. Ancak performansın ne seviyede olduğu merak konusuydu.

Resident Evil Village PS4 Pro Performansı Nasıl Görünüyor?

Bugün ise IGN, yeni oyunun PS4 Pro versiyonu için beş dakikalık bir oynanış videosu yayınladı. Haberimizin sonundan izleyebileceğiniz videoya bakacak olursak, çok fazla göze batacak olumsuzluklar yok gibi görünüyor. Sudaki yansıma ve bazı yerlerdeki düşük çözünürlüklü doku kalitesi dışında, fena görünmediğini söyleyebiliriz. Tabii ki esas performans, ekranda kalabalık düşman gruplarının olduğu yerlerde daha net bir şekilde belli olacaktır. Oynanış videosu sırasında ayrıca gümüş sikkeler de topladığımızı görebiliyoruz. Bunları da muhtemelen tüccara gidip, silah geliştirmeleri yapmak ve silah ve çeşitli eşyalar almak için kullanacağız.

Son olarak, bu yeni videoda büyük ihtimalle yayınlanacak olan yeni Resident Evil Village demosunun içeriği de gösterilmiş olmalı. Çünkü, yeni demoda çatışma mekaniğini de göreceğimiz söyleniyordu. Keyifli seyirler dileriz!

Resident Evil Village Konusu

Serinin yeni oyunu, Resident Evil 7: Biohazard için devam niteliği taşıyacak. Yine Ethan Winters rolünde olacak, ama bu defa gizemli köye gideceğiz. Eşimiz Mia ile nihayet huzurlu bir hayat sürmeye başlamışken geri dönen Chris Redfield ile kendimizi yine bir kabusun içinde bulacak ve çocuğuzun kaçırılması ile önce kurt adamlar dahil farklı türdeki ürkütücü yaratıkların cirit attığı karla kaplı bir köye ve sonrasında da devasa bir kaleye doğru yola çıkacağız.