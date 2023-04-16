Resident Evil 2 ve 3 Remake'lerinden RTX Desteği Kaldırıldı

Son yıllarda yeniden yapımlara odaklanan Capcom'dan ilginç bir hamle geldi. Firmanın sevilen oyunlarından Resident Evil 2 ve 3 Remake'leri için ışın izleme desteği kaldırıldı. Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor?

Geçtiğimiz günlerde oyunun Steam versiyonu için yeni bir güncelleme yayınlayan şirket, değişiklik hakkında herhangi bir bilgilendirme yapmadı.

Resident Evil 4 Işın İzleme Desteğini Kaybedecek Mi?

Reddit'te yer alan u/pmc64 alt başlığında ortaya çıkan bilgiye göre Capcom herhangi bir açıklama yapmadan ışın izleme desteğini kaldırdı. Yeni güncellemeyi yükleyen oyuncular, grafik seçenekleri içerisinde ışın izleme opsiyonunun kaldırıldığını gördü.

Başlangıçta DirectX sürüm uyumsuzluğu olduğu düşünüldü. Ancak yapılan tetkikler sonrasında bunun kişisel bir sorun olmadığı ve Capcom'un aldığı bir karar olduğu anlaşıldı. Resident Evil 2 ve 3 Remake'leri belirli ölçüde performans kaybı yaşadığı için eleştirilmişti.

Yaşanan bu olay sonrasında Capcom'un Resident Evil 4 Remake oyunundan da ışın izlemeyi kaldırıp kaldırmayacağı merak konusu. Ancak bu konuda şimdilik herhangi bir gelişme yaşanmadı.