Resident Evil 4 Remake Satış Miktarı Açıklandı: Büyük Başarı!
Resident Evil 4 Remake satış miktarı açıklandı. İşte kısa süre içerisinde büyük bir başarının altına imza atan hayatta kalma korku oyununun ayrıntıları!
Capcom, geçtiğimiz ay içerisinde satışa sunulan Resident Evil 4 Remake hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamayla beraber Resident Evil 4 Remake satış miktarı belli oldu. Oyunun satışlarına ilişkin ayrıntılar haberimizde.
Resident Evil 4 Remake Satış Miktarı Belli Oldu
Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden biri olan Capcom tarafından aktarılan bilgilere göre Resident Evil 4 Remake isimli popüler video oyununun satışları dünya genelinde 4 milyonu aştı.
24 Mart 2023 tarihinde piyasaya sürülen oyunun ilk iki gün içerisinde 3 milyon adet satıldığı bildirilmişti. Bu, 26 Mart tarihinden bu zamana kadar 1 milyon adet daha satışın gerçekleştiğini gözler önüne seriyor.
Resident Evil 4 Remake Fiyatı
- Resident Evil 4 Remake Steam Fiyatı: 887,29 TL
- Resident Evil 4 Remake Xbox Fiyatı: 657,53 TL
- Resident Evil 4 Remake PlayStation Fiyatı: 699 TL
Hayatta kalma korku türünündeki Resident Evil 4 Remake isimli oyunun fiyatı zaman içerisinde artabilir veya azabilir.
Resident Evil 4 Remake Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
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