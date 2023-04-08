Resident Evil 4 Remake Satış Miktarı Açıklandı: Büyük Başarı!

Capcom, geçtiğimiz ay içerisinde satışa sunulan Resident Evil 4 Remake hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamayla beraber Resident Evil 4 Remake satış miktarı belli oldu. Oyunun satışlarına ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Resident Evil 4 Remake Satış Miktarı Belli Oldu

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden biri olan Capcom tarafından aktarılan bilgilere göre Resident Evil 4 Remake isimli popüler video oyununun satışları dünya genelinde 4 milyonu aştı.

24 Mart 2023 tarihinde piyasaya sürülen oyunun ilk iki gün içerisinde 3 milyon adet satıldığı bildirilmişti. Bu, 26 Mart tarihinden bu zamana kadar 1 milyon adet daha satışın gerçekleştiğini gözler önüne seriyor.

Resident Evil 4 Remake Fiyatı

Resident Evil 4 Remake Steam Fiyatı: 887,29 TL

Resident Evil 4 Remake Xbox Fiyatı: 657,53 TL

Resident Evil 4 Remake PlayStation Fiyatı: 699 TL

Hayatta kalma korku türünündeki Resident Evil 4 Remake isimli oyunun fiyatı zaman içerisinde artabilir veya azabilir.

Resident Evil 4 Remake Minimum Sistem Gereksinimleri