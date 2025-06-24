Henüz Fiyatı Bile Olmayan Oyun Milyonlarca Kişiyi Peşine Taktı

Henüz fiyatı bile belirlenmeyen yeni korku oyunu Resident Evil Requiem, duyurulmasından yalnızca birkaç hafta sonra Steam'de bir milyon istek listesine girdi.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Capcom, Resident Evil serisinin son eklentisi olan Resident Evil Requiem'i resmi olarak duyuralı yalnızca birkaç hafta oldu. Ancak buna rağmen oyuncular, Steam'de bir izdiham yarattı. Capcom'un paylaştığı verilere göre oyun daha şimdiden bir milyondan fazla kullanıcının Steam istek listesinde yer alıyor. Üstelik oyunun çıkmasına daha aylar var.

Resident Evil Requiem Fragmanı ve Konusu

2026'nın en çok beklenen oyunlarından biri olacak Resident Evil Requiem, yeni bir ana karakterle bizi karşılıyor. Oyuncular, Leon efsanesinin geri döneceğini düşünse de bu oyunda ana karakterimiz Grace Ashcroft olacak. Grace aslında yeni bir karakter sayılmaz ancak ilk defa ana karakter olarak seride başlangıç yapıyor.

Grace, Resident Evil Outbreak'te tanıdığımız gazeteci Alyssa Ashcroft'un kızı. Alyssa'nın ölümünü atlatamamış olan Grace, esrarengiz bir hastalığı araştırmak üzere Raccoon City'deki Wrenwood Oteli'ne gidiyor ve burada geçmişini tekrar günyüzüne çıkaracak ölümcül tehditlerle karşılaşıyor.

Söylentilere göre hayranların favorisi Leon S. Kennedy de oynanabilir karakter olarak oyunda yer alacak. Henüz bu konuda resmi bir açıklama yok.

Resident Evil Requiem Ne Zaman Çıkacak?

Capcom; Xbox Series X|S, PlayStation 5 ve PC platformlarına çıkaracağı Resident Evil Requiem oyunu için tarihi belirledi. Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026'da oyuncularla buluşacak. Oyunun fiyatı ise Ağustos ayında düzenlenecek Gamescom 2025 etkinliğinde resmi olarak duyurulacak. Capcom, demo için de herhangi bir tarih vermedi.

Resident Evil Requiem Sistem Gereksinimleri

Resident Evil Requiem için sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı.

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