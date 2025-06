Henüz Fiyatı Bile Olmayan Oyun Milyonlarca Kişiyi Peşine Taktı

Capcom, Resident Evil serisinin son eklentisi olan Resident Evil Requiem'i resmi olarak duyuralı yalnızca birkaç hafta oldu. Ancak buna rağmen oyuncular, Steam'de bir izdiham yarattı. Capcom'un paylaştığı verilere göre oyun daha şimdiden bir milyondan fazla kullanıcının Steam istek listesinde yer alıyor. Üstelik oyunun çıkmasına daha aylar var.

Requiem for the dead. Nightmare for the over one million of you who wishlisted #ResidentEvilRequiem! Thank you! pic.twitter.com/frEzJWKVzA