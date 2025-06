Yeni Resident Evil Oyunundan Sızan Görüntüler Ortalığı Karıştırdı

Capcom, dillerden düşmeyecek yeni Resident Evil oyununu resmen duyurdu. "Resident Evil 9: Requiem" adıyla çıkacak olan oyunun fragmanı yayınlandı ve oyundan görüntüler paylaşıldı.

Serinin bazı oyunlarından tanıdığımız karakterlerin ve haritadan silinmiş ve şimdilerde yeniden hayata dönen Raccoon City'nin dönüşüyle oyuncular, sosyal medyada heyecanını dile getirdi.

Yeni oyunun başrolünde FBI ajanı Grace Ashcroft var. Resident Evil Outbreak'teki gazeteci Alyssa Ashcroft'un kızı olan Grace, annesinin geçmişine dair izleri takip ediyor. Fragmandan anlaşıldığı kadarıyla bu yolculuk onu doğrudan annesinin öldürüldüğü o otele kadar götürüyor ve otelin artık çok farklı olduğunu gören Grace'in macerası derinleşiyor.

Resident Evil 9: Requiem fragmanı:

Fragmanda görülen sahnelerin detayları ve gerçekçiliği oyuncuları memnun ederken, X'te paylaşılan ekran görüntüleri de ortalığı ateşe verdi. Oyun dünyası, yeni Resident Evil oyununu dört gözle bekliyor. Ekran görüntülerini görüp çığlık atan bile var:

EVERYBODY WAKE UP NEW RESIDENT EVIL REQUIEM PHOTOS pic.twitter.com/dZ05Lh2XQb