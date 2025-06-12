Yeni Resident Evil Oyunundan Sızan Görüntüler Ortalığı Karıştırdı

Capcom, dillerden düşmeyecek yeni Resident Evil oyununu resmen duyurdu. "Resident Evil 9: Requiem" adıyla çıkacak olan oyunun fragmanı yayınlandı ve oyundan görüntüler paylaşıldı.

Serinin bazı oyunlarından tanıdığımız karakterlerin ve haritadan silinmiş ve şimdilerde yeniden hayata dönen Raccoon City'nin dönüşüyle oyuncular, sosyal medyada heyecanını dile getirdi.

Yeni oyunun başrolünde FBI ajanı Grace Ashcroft var. Resident Evil Outbreak'teki gazeteci Alyssa Ashcroft'un kızı olan Grace, annesinin geçmişine dair izleri takip ediyor. Fragmandan anlaşıldığı kadarıyla bu yolculuk onu doğrudan annesinin öldürüldüğü o otele kadar götürüyor ve otelin artık çok farklı olduğunu gören Grace'in macerası derinleşiyor.

Resident Evil 9: Requiem fragmanı:



Ultra Grafiklerle Üçüncü Şahıs Kamera Açısı Deneyimi

Fragmanda görülen sahnelerin detayları ve gerçekçiliği oyuncuları memnun ederken, X'te paylaşılan ekran görüntüleri de ortalığı ateşe verdi. Oyun dünyası, yeni Resident Evil oyununu dört gözle bekliyor. Ekran görüntülerini görüp çığlık atan bile var:

EVERYBODY WAKE UP NEW RESIDENT EVIL REQUIEM PHOTOS pic.twitter.com/dZ05Lh2XQb — mat ✮ (@villagenity) June 11, 2025

Üçüncü görselden anlaşılacağı üzere Resident Evil 9: Requiem, üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanacak. Bazıları RE8: Village tarzı birinci şahıs seçeneğini de istemiş ancak Capcom tarafından buna dair bir açıklama gelmemiş.

Resident Evil 9: Requiem Ne Zaman Çıkıyor?

Herhangi bir erteleme kararı alınmadığı sürece oyunun çıkış tarihi 27 Şubat 2026 olacak. Capcom, erteleme kararı almamak için adımlarını düzenli atıyor. Ancak oyuncular, her halükarda temkinli yaklaşıyor.

Görsel tarafında büyük bir sıçramanın yaşandığı RE9: Requiem'de sadece enfeksiyon değil, geçmişle de yüzleşmek zorunda kalacağız. Grace, bir cesedi inceleyip rapor çıkarmak üzere yola çıksa da olaylar onun istemediği şekilde gelişecek ve geçmişin izleri onu annesine götürecek.

RE9: Requiem, bir sinema filmi tadındaki gerçekçi efektleriyle (mimikler, ter damlaları, atmosfer, mekanik gibi detaylar) PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'e özel olarak gelecek. Hatta PS5 Pro kullanıcıları için özel optimizasyonlar olduğu dedikoduları da dolaşıyor.