Leon Efsanesi Dönüyor: Resident Evil Requiem Kökten Değişti

CAPCOM'un korku temalı Resident Evil serisi, Requiem oyunuyla devam ediyor. Gamescom 2025'te oynanabilir hale gelecek olan korku oyunu, ana karakter olan FBI teknik analisti Grace Ashcroft haricinde, serinin efsaneleşmiş karakterlerinden biri olan Leon S. Kennedy'i de geri getiriyor. Leon'un oynanabilir bölümlerinin bazı yönleriyle The Last of Us Part II'nin savaş sistemine benzeyeceği söyleniyor.

Reqiuem Açık Dünya Olmayacak

Bir başka söylenti ise CAPCOM'un açık dünya hayalinden vazgeçtiğini gösteriyor. Gelen son kulis bilgilerine göre açık dünya sistemi artık tartışmaya açık değil. Ancak oyunculara özgürlük hissiyatı tanımak için, özellikle Raccoon City gibi ikonik bölgelerde daha geniş ve özgürce keşfe açık bölümlere yer verilecek. Kolay ve daha gerçekçi bir ulaşım deneyimi için araç sistemi de Requiem oyununda yer alacak.

Resident Evil Ana Karakterine Özel Mekanikler

Ana karakter Grace için tasarlanan bölümlerde, çevresel fizik etkileşimleri öne çıkıyor. CAPCOM, oyunun görselliğini renklendirebilmek için yeni bir ışıklandırma ve gölge sisteminin yanı sıra saç simülasyonu motoru da eklemiş. Daha sinematik görüntüler sayesinde ise iki farklı karakter, iki farklı oynayış stili sunuyor. Grace, geçmişinin karanlık sırlarını bulmaya çalışırken tüm sınırlarını zorlayacak ve bu sınırlar, oyuncuya da sirayet edecek kadar gerçekçi mekaniklerle işlenecek.

Resident Evil Reqiuem Çıkış Tarihi

Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026'da PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya sürülecek. Gamescom sonrası yapılacak resmi açıklamalarla birlikte daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor.

RE Requiem Tanıtım Videosu