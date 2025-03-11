Kimse Beklemiyordu! Yeni Korku Oyunu, Steam'i Karıştırdı

Steam, 4 Mart - 11 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Listede her zamanki gibi Counter-Strike 2, EA SPORTS FC 25 ve PUBG: BATTLEGROUDS gibi popüler yapımlar yer almışken, kısa süre önce piyasaya sürülen korku oyunu da sıralamaya adını yazdırdı.

R.E.P.O., Steam çok satanlar listesine adını yazdırdı

Steam'in paylaştığı listeye baktığımızda ilk sıralarda Counter-Strike 2, EA SPORTS FC 25, Splift Fiction, PUBG: BATTLEGROUNDS oyunlarının bulunduğunu görüyoruz. Beşinci sıradaysa 26 Şubat'ta piyasaya sürülen ve şu anda erken erişim sürecinde olan R.E.P.O adlı yeni yapım yer aldı.

R.E.P.O., en fazla 6 oyuncunun çevrim içi şekilde birlikte oynayabildiği, co-op bir korku oyunu. Oyuncular, post-apokaliptik bir dünyada hayatta kalmak için birlikte çalışarak nesneleri bulmaya ve verilen görevi tamamlamaya çalışır.

5.79 dolar fiyata sahip yapımın sistem gereksinimleri şu şekilde;

Bileşen Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 Windows 11 İşlemci Intel Core i5 6600 Intel Core i7 8700 RAM 8 GB 8 GB Ekran Kartı NVIDIA GTX 970 NVIDIA GTX 1070 Depolama 1 GB kullanılabilir alan 1 GB kullanılabilir alan

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