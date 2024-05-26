Bir Milyon Switch Sahibi, Resident Evil Serisinin En Kötü Oyununu Satın Aldı!

Resident Evil 6, serinin hayranları tarafından neredeyse yerden yere vurulmasına rağmen, 2019'da Nintendo Switch'e taşındığından beri şaşırtıcı derecede iyi sattı. Bu durum, Nintendo Life tarafından fark edilince Resident Evil 6, Capcom'un Platin Titles listesine eklendi.

Resident Evil 6’nın Satışları Neden Yükseldi?

Resident Evil 6’nın Platin Titles eklenmesi de Nintendo Switch'te bir milyon satış eşiğini aşarak büyük bir başarı elde ettiği anlamına geliyor. Ayrıca, oyunun Switch versiyonu, listede 117. sırada yer alırken, diğer platformlarda satılan kopyalar bu rakama dahil edilmedi.

Resident Evil 6, serinin önceki oyunlarından farklı olarak karmaşık bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkmıştı. Oyun, birçok farklı mekanik ve öğeye sahip olsa da, klasik Resident Evil oyunlarının hayranları tarafından maalesef tam olarak benimsenmedi.

Ancak Resident Evil 6 2019'da Switch'e gelerek birçok oyuncunun dikkatini çekmeyi başardı. Aynı zamanda piyasaya sürülen Resident Evil Triple Pack içerisinde RE4 ve RE5 oyunları da yer alıyordu. Bu da satışların artmasını büyük bir oranda etkiledi.