Çok Sevilen Hayatta Kalma Korku Oyunu İndirimde! İşte Fiyatı

Steam’de korku türünü sevenleri memnun edecek yeni bir kampanya başladı. Bu kapsamda Resident Evil Village’in fiyatında ciddi bir indirim yapıldı. Peki bu kampanya tam olarak ne zaman sona erecek ve oyunun indirimli fiyatı ne kadar? İşte merak edilen detaylar!

Resident Evil Village Steam'de Ne Kadar Oldu?

Oyuncular Steam'de Resident Evil Village'i 18 Haziran'a kadar yüzde 75 indirimli satın alabilecek. İndirim kampanyası kapsamında oyunun fiyat etiketi 29.99 dolardan (1.382 TL) 7.49 dolara (345 TL) kadar düştü. Sadece bunlarla sınırlı değil. Zira yapımın Gold Edition versiyonunda da yüzde 70'lik bir indirim söz konusu. Yani bu sürümü de 517 TL'ye alabileceksiniz.

Resident Evil Village Xbox'ta Ne Kadar?

Benzer bir durum Xbox Store'da da var. An itibariyle Resident Evil Village'in Xbox sayfasına baktığımızda standart sürümün 1.399 TL yerine 349,75 TL'ye satıldığını görüyoruz. Standart versiyonun Game Pass Premium aboneliğine dahil olduğunu da belirtelim. Yani aboneliğiniz varsa oyuna herhangi bir para ödemeden erişebiliyorsunuz. Ek olarak Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition paketinin fiyatı da 2.799 TL'den 699,75 TL'ye kadar geriledi. Tüm bu indirimler 11 Haziran'a kadar devam edecek.

Resident Evil Village PlayStation'da Ne Kadar?

Resident Evil Village PlayStation'da da indirimde. Xbox'a benzer şekilde oyunun fiyatı 1.399 TL'den 349,75 TL'ye kadar düştü. Benzer şekilde PS Plus Extra aboneliğiniz varsa oyuna söz konusu ücreti ödemenize gerek yok. Abonelik planınız çerçevesinde Resident Evil Village'i ücretsiz bir şekilde oynama imkanınız olacak. PlayStation'da da indirimler 11 Haziran'da sona erecek.

Resident Evil Village Nasıl Bir Oyun?

Resident Evil Village birinci şahıs bakış açısına sahip bir hayatta kalma-korku oyunu. Ethan Winters olarak Romanya'nın kırsalındaki gizemli bir köyde uyanıyorsunuz ve kaçırılan kızınız Rose'u kurtarmak için tehlikeli bir yola çıkıyorsunuz. Söz konusu köy vampirler, kurt adamlar ve insanüstü düşmanlarla dolu. Kısacası sizi her köşede ölümcül bir tehdit bekliyor. Aksiyon, keşif ve korku ögelerini harmanlayarak sürükleyici hikayesiyle sizi içinize çekecek diyebiliriz.

Resident Evil Village Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 ／ Intel Core i5-7500

AMD Ryzen 3 1200 ／ Intel Core i5-7500 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM ／ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM

AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM ／ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM DirectX: Sürüm 12

Editörün Yorumu

Resident Evil Village bir dönem oynadığım oyunlardan birisi. Korku türünü çok fazla sevmesem de saatlerimi gömdüğümü hatırlıyorum. Eğer siz de bu türe ilgi duyuyorsanız halihazırda indirimdeyken oyuna bir şans verebilirsiniz. Şahsi görüşüm kesinlikle pişman olmayacağınız yönünde.