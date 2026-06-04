Sevilen Rol Yapma Aksiyon Oyunu İndirime Girdi: Fırsatı Kaçırmayın

Oyuncuların severek oynadığı Yakuza: Like a Dragon kısa bir süre önce Steam'de indirime girdi. Bu kampanyayla birlikte yapımın fiyatında kayda değer bir indirim yaşandı. Peki oyunun indirimli fiyatı ne kadar ve bu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Yakuza: Like a Dragon Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Yakuza: Like a Dragon Steam'de yüzde 60 oranında indirime girdi. Bu kampanyayla birlikte oyunu fiyatı 19.99 dolardan (918 TL) 7.99 dolara (367 TL) kadar geriledi. Bununla birlikte oyunun 18 Haziran'a kadar indirimde kalacağını belirtelim. Yani oyunu satın alıp almama konusunda önünüzde çok uzun bir süre var.

Yakuza: Like a Dragon Xbox'ta Ne Kadar?

Yakuza: Like a Dragon her ne kadar Steam’de indirimde olsa da Xbox Store’da maalesef şu an için böyle bir durum yok. Oyunun Xbox sayfasına baktığımızda fiyat etiketinin şu an 769 TL seviyesinde olduğunu görüyoruz. Eğer bu oyuna bu fiyatları ödemek istemiyorsanız bir süre daha bekleyerek indirime girdiğinde satın alabilirsiniz. Zira Xbox belirli aralıklarla yeni indirim kampanyaları başlatarak bu gibi oyunların fiyatlarını düşürüyor.

Yakuza: Like a Dragon PlayStation'da Ne Kadar?

PlayStation için de benzer bir durum söz konusu. Yakuza: Like a Dragon platformda 769 TL'lik bir fiyata sahip. Yani indirimde değil. Ancak burada kritik bir detay var. Yakuza: Like a Dragon'un PlayStation sayfasında da görebildiğimiz üzere oyun PlayStation Plus Extra abonelik planına dahil. Yani PlayStation Plus Extra aboneliğiniz varsa bu yapımı herhangi bir ücret ödemeden oynayabiliyorsunuz. Bu paketin aylık fiyatının 600 TL olduğunu da belirtelim.

Yakuza: Like a Dragon Nasıl Bir Oyun?

Eğer sıra tabanlı yapımları seviyorsanız Yakuza: Like a Dragon'a bir göz atabilirsiniz. Bu aksiyon rol yapma oyununda işlemediği bir suçtan 18 yıl hapiste yattıktan sonra intikam arayışına giren Ichiban Kasuga adında bir yakuza üyesinin hikayesini deneyimliyorsunuz. Kısacası gerçekçi grafiklere sahip bu oyunun sürükleyici hikayesi sizi içine çekecek.

Yakuza: Like a Dragon Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i5-3470 / AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7870 2GB

Depolama: 40 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 1400

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB

Depolama: 60 GB boş alan

Editörün Yorumu

Yakuza: Like a Dragon bir dönem oynadığım ve gerçekten beğendiğim oyunlardan birisi. Normalde sıra tabanlı yapımları çok fazla sevmem. Ancak oyun sıra tabanlı dövüş mekaniğini tam da benim sevebileceğim gibi yorumlamış. Bu nedenle hazır indirimdeyken satın almanızı öneriyorum.