Bu Resimde Kaç Renk Var? Sosyal Medyayı İkiye Bölen Fotoğraf

Sosyal medyayı birbirine katan resimde kaç renk görüyorsunuz? Geçtiğimiz gün Twitter'da yayılan ve kullanıcıları birbirine düşüren bu fotoğraf, uzmanlara göre optik yanılsamadan fazlası değil.

Mor renginin farklı tonlarına sahip paralel çubukları gösteren garip bir optik illüzyon, sosyal medyayı birbirine kattı. Twitter kullanıcıları görüntünün kaç farklı tonu gösterdiğini hararetle tartışıyor, bazıları 11 ve 14'ü görüyorken bazıları ise 17 tonu görebildiğini söylüyor.

Görsel, bu ayın başlarında bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı ve "Kaç renk görüyorsunuz? Ben üç tane görüyorum" diyerek sosyal medyayı ikiye böldü. Ancak görselin arkasında Mach Bands yanılsaması isimli bir optik illüzyon yatıyor olabilir.

Mach Bands yanılsamasına göre iki rengin birleştiği noktalarda, -bazılarımız görmesek bile- renklerin gölge varyasyonlarının ortaya çıkması mümkün.

How many colors do you see???? i see 3 pic.twitter.com/IgEHtyzebZ