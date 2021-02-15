Bu Resimde Kaç Renk Var? Sosyal Medyayı İkiye Bölen Fotoğraf

Sosyal medyayı birbirine katan resimde kaç renk görüyorsunuz? Geçtiğimiz gün Twitter'da yayılan ve kullanıcıları birbirine düşüren bu fotoğraf, uzmanlara göre optik yanılsamadan fazlası değil.

Mor renginin farklı tonlarına sahip paralel çubukları gösteren garip bir optik illüzyon, sosyal medyayı birbirine kattı. Twitter kullanıcıları görüntünün kaç farklı tonu gösterdiğini hararetle tartışıyor, bazıları 11 ve 14'ü görüyorken bazıları ise 17 tonu görebildiğini söylüyor.

Görsel, bu ayın başlarında bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı ve "Kaç renk görüyorsunuz? Ben üç tane görüyorum" diyerek sosyal medyayı ikiye böldü. Ancak görselin arkasında Mach Bands yanılsaması isimli bir optik illüzyon yatıyor olabilir.

Mach Bands yanılsamasına göre iki rengin birleştiği noktalarda, -bazılarımız görmesek bile- renklerin gölge varyasyonlarının ortaya çıkması mümkün.

How many colors do you see???? i see 3 pic.twitter.com/IgEHtyzebZ — jade⁷🍓 (@0UTR0EG0) February 4, 2021

Resimde kaç renk görüyorsunuz? Ankete katılın

Yine de bu fotoğraf için kesin bir cevap olmayabilir. Uzmanlar, insanların gözlerindeki reseptörlere ve hatta çevrelerindeki ışığa göre farklı miktarlarda gölge göreceğine inanıyor. Evinizin aydınlatma koşulları, cihazınızdan ne kadar ışık geldiği ve genel olarak göz bozukluğu gibi faktörlerin hepsinin etkisi olabilir.

Bir Twitter kullanıcısı, "Buradaki tüm insanların kafası karışmış durumda. Bunun çoğunlukla çıktı cihazınızla (akıllı telefon, dizüstü bilgisayar vb.) bir ilgisi var. Hatta uygulamayı karanlık modda kullanmak bile farklı bir sonuç çıkartabilir." diyor.

Oxford Üniversitesi'nde görsel algı araştırmacısı olan Dr. Paul Azzopardi; renk dengesi, kontrast, parlaklık ve ortam ışığı gibi değişikliklerin farklı sonuçlar verebileceğini düşünüyor:

"Bitişik çubuklar daha parlak hale geldikçe ayırmanın neden daha zor olduğunu ise Weber Yasası açıklayabilir. Bu, arka plan yoğunluğuyla orantılıdır, yani parlaklığını arttırmamız gerektiği anlamına geliyor.

Ancak bu çubuklar çeşitli boyutlarda (ton, doygunluk ve parlaklık) değişiklik gösteriyor, bu nedenle kesin bir cevap vermek için ideal değiller."

Birleşik Krallık merkezli bir algı ve biliş uzmanına göre, gördüğümüz tonların sayısı cinsiyetimize bile bağlı olabilir. Bath Üniversitesi'nden sinirbilimci Dr. Michael J. gözümüzde renkleri görmemizi sağlayan üç tür koni hücresi olduğunu belirtiyor. Bu nedenle farklı sayılarda renk görülebilir ve bu kadınlarda daha yaygındır.