Restoranda Robot Çalıştırma Giderek Yaygınlaşıyor

Restoranda robot çalıştırma giderek insan çalışanların yerini alıyor. İşletmelerin yeni tip koronavirüsün en şiddetli hissedildiği dönemde başlayan personel arama sorunu görünüşe bakılacak olursa çözüme kavuşmadı ve bu da onları alternatif çözümlere başvurmak zorunda bıraktı.

Business Insider'ın paylaştığı bilgilere göre birçok restoran artık müşterilerin siparişini alması için bir insanı işe almak yerine robotları kullanıyor.

Indeed tarafından yakın bir zamanda yapılan anketin sonucuna göre katılımcıların sadece %10'u acilen işe ihtiyacı olduğunu belirtti. İş arayanların çoğu COVID-19 ile ilgili endişeler, çocuk bakım masrafları ve benzeri nedenlerden ötürü salgın döneminde ağır darbe alan restoran ve konaklama gibi yerlerde çalışmanın koşullarını doğrudan kabul ediyor ama öte yandan özellikle salgın döneminde zorlu şartlar altında çeşitli nedenlerden ötürü çalışamayacak birçok insan bulunuyor.

Bu insanların sayısının çok fazla olması, işletmelerin de çalışan ihtiyacının son bulmamasına yol açtı. Personel arayışında olan vatandaşlar ise çalışan bulamamanın bir sonucu olarak çözümü robot çalışanlarda bulmaya çalıştı. Salgın döneminde restoranlarda robot çalışanların müşterilere hizmet etmesi bu nedenle giderek daha yaygın hale geldi.

Restoranda Robot Çalıştırma Trendi Verimliliği Arttırdı

Insider'ın aktardığı bilgilere göre McDonald's gibi büyük şirketler, personel sorunu ile mücadele etmek için teknolojiden yararlandı. Örneğin Cracker Barrel, müşterilerin yemek için ödeme yapmasını sağlayacak bir mobil uygulamayı kullanıma sundu. McDonald's, Chicago'daki 10 mekanında arabaya otomatik sipariş teslim etme sistemini test etmeye başladı. Dave & Buster's ise temassız sipariş ile ilgili çalışmalarını geliştirme yönünde daha fazla çaba sarf etmeye başladı.

Restoranların giderek daha çok teknoloji kullanmasının nedeni, bu gibi teknolojilerin çoğunlukla uzun vadeli getirisi olan yatırımlar olması olarak görülebilir. İş yerlerinde teknolojiden yararlanmanın üretkenliği arttırmaya olan faydası oldukça fazla. İşletmede çalışacak bir personel bulunamadığında McDonald's gibi şirketlerin yaptığını yapmak, teknoloji sayesinde daha fazla verim almaya yardımcı olabilir.

Verilere bakılacak olursa otomasyona geçiş aylardır devam ediyor. Verimlilik 2021'in ilk üç ayında %5,4 arttı. Teknolojiye yer veren işletmelerin çoğu, daha verimli bir sonuç elde etmek için otomasyona geçmenin onlara büyük fayda sağladığını açıkladı.