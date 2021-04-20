Kardeş Payı'ndaki robot gerçek oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yer alan bir restoranda robotlar garsonluk yapmaya başladı. Konu hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Kardeş Payı'ndaki Robot Fikri Gerçeğe Uyarlandı

Kardeş Payı isimli komedi dizisinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in canlandırdığı iki kardeşin işlettiği kahvehanede Karakuri isimli robot, müşterilere servis yapıyordu. Başarılı komedi dizisindeki robot fikri gerçeğe uyarlandı.

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Mr. Q Crab House in Hollywood isimli restorana giden insanlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Restoranda 3 adet robot çalışmaya başladı. 4 metre uzunluğunda Peanut isimli robot, müşterileri karşılarken diğer iki isimsiz robot ise garsonluk yapıyor.

Aktarılan bilgilere göre isimleri olmayan iki robot, müşterilerin siparişlerini götürüyor ve daha sonra boş tabakları masadan alabiliyor. Hatta robotlar istek üzerine mutlu yıllar isimli şarkıyı bile söyleyebiliyor. Robotların karşılaması ve siparişleri alması, müşteriler için de ilginç bir deneyim oluyor.

Restoranda çalışmaya başlayan üç robot, yalnızca yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele etmek zorunda olan bir dünyada sosyal olarak uzak, temassız bir yemek deneyimini mümkün kılmakla kalmıyor aynı zamanda salgın nedeni ile yaşanan personel sıkıntısının telafi edilmesine yardımcı oluyor.

Yukarıda yer alan görselde de görebileceğiniz üzere garsonluk yapan robotta yemekleri servis edebilmesine olanak sağlayan üç adet bölüm yer alıyor. Bu bölümler, yiyecekleri taşımada oldukça kullanışlı. Her model farklı bir tasarıma sahip olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

Mr. Q Crab House in Hollywood restoranının sahibi Joy Wang, haftalardır yoğun geçen hafta sonu vardiyaları için personel aradığını açıkladı. Wang, eski çalışanlarının salgın sürecinde evde oturmayı tercih ettiklerini iddia etti. Wang, bunun üzerine restoranda çalıştırmak için robotlar satın aldı. Robotların her birinin 10 bin dolar fiyat etiketine sahip olduğu belirtildi.

Robotların insanlara kıyasla daha fazla tabak taşıyabilmesi büyük bir avantaj olarak görülüyor. Böylece masaya gidiş geliş sayısında azalma meydana geliyor. Robotlar, müşteriler tarafından da yoğun ilgi ile karşılaşıyor. Restoranda çalışan robotların tek dezantajı ise şarj sorunu. Robotlar, şarjları az kaldığında sesli olarak uyarı veriyor.