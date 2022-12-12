Returnal Sistem Gereksinimleri Oyuncuları Şaşırttı: 32 GB RAM!

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Game Awards etkinliğinde PC'ye geleceği açıklanan PlayStation özel oyunu Returnal'ın yavaş yavaş PC detayları da ortaya çıkıyor. Sistem gereksinimlerinin yayınlanmasıyla oyuncuları büyük bir şaşkınlık kapladı. Görünüşe göre Returnal'ı oynamak için 32 GB RAM gerekecek.

Returnal'ın geliştiricisi Housemarque ve Climax Studios, bir süredir oyunun PC sürümünün üzerinde çalışıyordu. Daha önce PC'ye geleceği sızdırılan yapımın Game Awards etkinliğinde resmî olarak PC'ye geleceğini öğrenmiştik. Şimdi ise oyunun sistem gereksinimleri gün yüzüne çıktı.

Günümüzde pek çok oyun 16 GB RAM'le gayet ideal çalışıyorken, şu anda 32 GB RAM isteyen ilk oyunlardan biri Returnal oldu. Diğer özellikler nispeten normal gözükse de oyunun RAM noktasında neden bu denli yüksek RAM'e ihtiyaç duyduğu şimdilik bilinmiyor. Oyunun minimum sistem gereksinimlerini karşılayabilmek için de 16 GB RAM'e ihtiyaç bulunuyor.

PlayStation Store'da yıl sonu indirimiyle 399 TL'ye kadar düşen yapımın PC'ye hangi fiyatla çıkacağı şimdilik belirsiz. Oyunun Steam sayfasına ve sistem gereksinimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Returnal Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (version 1903)

İşlemci: Intel Core i5-6400 (4 çekirdek 2.7GHz) AMD Ryzen 5 1500X (4 çekirdek 3.5GHz)

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) AMD Radeon RX 580 (8 GB)

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: SSD önerilir

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