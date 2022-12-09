Yılın Oyunu Ödülleri Açıklandı: İşte Yılın Oyunu!
Her yıl düzenlenen The Game Awards'ta bu yıl da Yılın Oyunu ödülünün sahibi belli oldu. İşte detaylar!
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın son aylarına renk katan Yılın Oyunu Ödülleri etkinliği gerçekleşti. Özellikle Elden Ring ve God of War Ragnarök gibi iki büyük oyunun severlerinin bile birbirleriyle yarıştığı ortamda hangi oyunun geceden mutlu ayrılacağı büyük merak konusuydu.
Geride bıraktığımız gece Türkiye saati ile 03:30'da başlayan etkinlik, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatro Alanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yeni pek çok oyun da duyuruldu.
Geceye damga vuran ve en çok merak edilen ödül elbette Yılın Oyunu ödülüydü. Ödülü FromSoftware'in geliştirdiği Elden Ring kazanmayı başardı.
Yılın Oyunu Ödülleri Sonuçları
Yılın Oyunu
- A Plague Tale: Requiem
- Elden Ring [KAZANAN}
- God of War Ragnarök
- Horizon Forbidden West
- Stray
- Xenoblade Chronicles 3
En İyi Oyun Yönetimi
- Elden Ring [KAZANAN]
- God of War Ragnarök
- Horizon Forbidden West
- Immortality
- Stray
En İyi Hikaye Anlatımı
- A Plague Tale: Requiem
- Elden Ring
- God of War Ragnarök [KAZANAN]
- Horizon Forbidden West
- Immortality
En İyi Sanat Yönetimi
- Elden Ring [KAZANAN]
- God of War Ragnarök
- Horizon Forbidden West
- Scorn
- Stray
En İyi Müzik
- A Plague Tale: Requiem
- Elden Ring
- God of War Ragnarök [KAZANAN]
- Metal: Hellsinger
- Xenoblade Chronicles 3
En İyi Ses Tasarımı
- Call of Duty: Modern Warfare II
- Elden Ring
- God of War Ragnarök [KAZANAN]
- Gran Turismo 7
- Horizon Forbidden West
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