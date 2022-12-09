Yılın Oyunu Ödülleri Açıklandı: İşte Yılın Oyunu!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın son aylarına renk katan Yılın Oyunu Ödülleri etkinliği gerçekleşti. Özellikle Elden Ring ve God of War Ragnarök gibi iki büyük oyunun severlerinin bile birbirleriyle yarıştığı ortamda hangi oyunun geceden mutlu ayrılacağı büyük merak konusuydu.

Geride bıraktığımız gece Türkiye saati ile 03:30'da başlayan etkinlik, Los Angeles'taki Microsoft Tiyatro Alanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yeni pek çok oyun da duyuruldu.

Geceye damga vuran ve en çok merak edilen ödül elbette Yılın Oyunu ödülüydü. Ödülü FromSoftware'in geliştirdiği Elden Ring kazanmayı başardı.

Yılın Oyunu Ödülleri Sonuçları

Yılın Oyunu

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring [KAZANAN}

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Stray

Xenoblade Chronicles 3

En İyi Oyun Yönetimi

Elden Ring [KAZANAN]

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Immortality

Stray

En İyi Hikaye Anlatımı

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök [KAZANAN]

Horizon Forbidden West

Immortality

En İyi Sanat Yönetimi

Elden Ring [KAZANAN]

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Scorn

Stray

En İyi Müzik

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök [KAZANAN]

Metal: Hellsinger

Xenoblade Chronicles 3

En İyi Ses Tasarımı

Call of Duty: Modern Warfare II

Elden Ring

God of War Ragnarök [KAZANAN]

Gran Turismo 7

Horizon Forbidden West

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